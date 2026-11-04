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Dengue a Cremona, scatta il piano anti-zanzare dopo un caso importato da Cuba

Disinfestazioni straordinarie nella zona Po e informativa ai residenti

di Enzo Ricci - 4 Novembre 2026

Un caso di dengue è stato registrato a Cremona, nel quartiere Po. Si tratta di un uomo adulto rientrato recentemente da un viaggio a Cuba, dove avrebbe contratto il virus trasmesso dalle zanzare. Dopo aver accusato un malessere, l’uomo si è rivolto al proprio medico di base ed è stato successivamente inviato in ospedale, dove si trova ricoverato dal 28 ottobre. Secondo quanto comunicato da Ats Valpadana, il paziente è in miglioramento e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nel frattempo il Comune ha attivato le procedure di prevenzione previste dai protocolli sanitari, informando i residenti delle aree vicine alla presunta abitazione dell’uomo. Nei prossimi giorni saranno effettuati interventi straordinari di disinfestazione larvicida e adulticida nelle aree pubbliche e private comprese tra via Massarotti, contrada Santa Tecla, via Trebbia, via Lugo, via Morbasco e via Olona.

Le operazioni, programmate tra oggi e venerdì, puntano a ridurre la presenza delle zanzare potenzialmente in grado di trasmettere il virus. Le autorità sanitarie ricordano che la dengue non si trasmette direttamente da persona a persona. Il contagio avviene attraverso la puntura di zanzare infette che hanno precedentemente punto una persona portatrice del virus. La malattia si manifesta generalmente con febbre alta, forti mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e irritazioni cutanee. La diagnosi viene confermata attraverso specifici esami del sangue alla ricerca del virus o degli anticorpi.

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