Italpress Notizie Spettacoli

E’ morta l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, l’autrice di “Persepolis” aveva 56 anni

di Italpress - 4 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta a 56 anni l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi. Lo hanno reso noto i media francesi. E’ stata una fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice. E’ nata il 22 novembre 1969 in una famiglia di Teheran vicina agli ideali comunisti, da mamma Tadji e papà Ebi. Da bambina visse la crescente restrizione delle libertà individuali.

La carriera di Satrapi cominciò grazie all’incontro con David B., un fumettista francese, del quale adottò lo stile, soprattutto nelle sue prime opere. Acquisì fama mondiale grazie alla serie Persepolis, romanzo a fumetti autobiografico elogiato dalla critica, nel quale descrive la sua infanzia in Iran e la sua adolescenza in Europa attraverso una serie di episodi di vita quotidiana.

Venne candidata al premio per il miglior albo al Festival international de la bande dessinée d’Angoulême del 2004 per il suo Broderies (in Italia Taglia e cuci), pubblicato l’anno precedente. Nel 2005 vinse il Premio per il miglior album per Pollo alle prugne. Ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007, il Premio César per la migliore opera prima e il Premio César per la migliore sceneggiatura non originale l’anno successivo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).