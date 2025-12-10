Attualità

È morta Sophie Kinsella, la scrittrice di “I love shopping” aveva 55 anni

di Emily Gabrielli - 10 Dicembre 2025

È morta, all’età di 55 anni, Sophie Kinsella, la scrittrice britannica conosciuta al grande pubblico internazionale per il suo romanzo cult “I love shopping”.

L’annuncio della morte di Sophie Kinsella è arrivato questa mattina, 10 dicembre, sui social. A farlo la famiglia sull’account Instagram, con queste parole.

“Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, ci spezzano i cuori”.

La scrittrice, che viveva a Londra con la sua famiglia, lascia il marito Henry Wickham e cinque figli (Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella). Nel 2024 aveva fatto sapere di avere un cancro al cervello, un glioblastoma. Era nata il 12 dicembre 1969 a Londra col nome Madeleine Sophie Wickham: dopo aver scritto i primi romanzi con il suo vero nome, a partire dal 2000 aveva iniziato a usare lo pseudonimo.