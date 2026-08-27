Attualità

Elicottero impatta sui cavi della funivia: tragedia ad alta quota

Nessuna speranza per Alessandro Angelo Muscinelli e la cognata Antonella Pagliarani

di Maria Graziosi - 27 Agosto 2026

Precipita un ultraleggero in alta Valle Antrona, nei pressi di Antrona Schieranco, in Piemonte: due morti. La tragedia si è verificata nella mattinata di ieri nei pressi del bacino artificiale della diga di Campliccioli, infrastruttura che si trova a 1.400 metri di quota nell’area del Verbano-Cusio-Ossola. Sul velivolo si trovavano due persone: un uomo di 60 e una donna di 63 anni, si tratta di Alessandro Angelo Muscinelli e la cognata Antonella Pagliarani. Entrambi milanesi. Erano decollati a bordo di un autogiro biposto dall’aviosuperficie di Megolo, nel fondovalle ossolano, a Pieve Vergonte.

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Tragedia in alta quota ad Antrona Schieranco

L’incidente sarebbe stato innescato dall’urto tra il velivolo e i cavi della teleferica verso Camposecco. I testimoni hanno parlato di una “palla di fuoco” a seguito dell’impatto. L’autogiro ha preso fuoco ed è precipitato a valle dello sbarramento. L’urto col terreno è stato devastante. Nonostante la corsa dei soccorsi che hanno immediatamente raggiunto la valle Antrona Schieranco, per i due non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del VCO, affiancate dall’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per domare l’incendio, l’elisoccorso del 118 decollato da Borgosesia, i tecnici del Soccorso Alpino e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area.

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