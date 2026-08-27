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Tajani a San Patrignano: “Comunità restituiscono persone alla vita”

Il vicepremier torna sulla scelta del governo di combattere il sovraffollamento carcerario affidando i detenuti tossicodipendenti alle comunità

di Cristiana Flaminio - 27 Agosto 2026

Antonio Tajani in visita a San Patrignano. Il vicepremier, su X, ha voluto ribadire il sostegno da parte del governo alle comunità terapeutiche, e in particolar modo proprio a quella fondata da Vincenzo Muccioli, non solo nel recupero di tanti tossicodipendenti ma anche nell’aiuto, fondamentale, che viene offerto da queste per puntare a ridurre il sovraffollamento carcerario. E questo è un preciso obiettivo del governo su cui si sta lavorando già da qualche tempo.

Tajani a San Patrignano: “Grazie a chi restituisce le persone alla vita”

Il messaggio del vicepremier Antonio Tajani alla Comunità di San Patrignano è di ringraziamento e riconoscenza. “Il Governo sostiene tutte le realtà come questa perché grazie al lavoro quotidiano restituiscono le persone alla vita”, ha scritto su X. Dove ha aggiunto: “L’esecutivo ha scelto di mettere al centro il ruolo delle comunità anche per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, in modo da ridurre il sovraffollamento nelle carceri, per reati correlati allo stato di dipendenza”.

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Meno carcere più comunità

Da San Patrignano, Tajani ha ribadito che l’obiettivo del governo è quello di “fare in modo che” i detenuti per reati collegati proprio alla dipendenza da sostanze stupefacenti “trascorrano in queste strutture il loro periodo di detenzione”. “Tutti i ragazzi che si trovano nelle comunità di recupero svolgono un percorso difficile, guidati e sostenuti dall’impegno costante degli operatori. Noi siamo dalla loro parte. Dalla parte della vita e della libertà”, ha concluso il vicepremier.

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