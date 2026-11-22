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Da Pinocchio alla pipì dei cani, gli emendamenti più curiosi della Manovra

Tra i correttivi alla Manovra pure provvedimenti per i birrifici e maestri di sci

di Cristiana Flaminio - 22 Novembre 2026

Da Pinocchio alla pipì dei cani: cosa c’è negli oltre 6mila emendamenti alla Manovra. Una raffica di proposte, alcune abbastanza singolari se non curiose che dovranno essere discusse (o ghigliottinate) in vista della prossima settimana quando la discussione parlamentare entrerà nel vivo. Non c’è una parte politica sulle altre, tutte hanno dato fondo alla fantasia. E il risultato è abbastanza vario e variegato. La Legge di Bilancio discuterà di tanti temi. Anche troppi.

Manovra, l’emendamento Pinocchio

È stato proposto uno stanziamento da 65 milioni, diluiti su tre anni, per la Valdinievole e la cittadina di Collodi. L’obiettivo della proposta, sottoscritta dal deputato dem Marco Furfaro, è quello di mettere in sicurezza strade e vie di accesso al bordo e al Parco di Pinocchio. Per farlo, e per creare un nuovo attraversamento del torrente, saranno necessari 50 milioni. Altri quindici, invece, dovranno servire a rinfrescare la segnaletica dell’intero territorio. L’obiettivo dichiarato è sostenere e rafforzare il turismo in questo affascinante lembo di Toscana.

Multe per la pipì dei cani

Da Noi Moderati ecco la proposta per stangare i proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Non solo quelle “solide” ma pure quelle “liquide”. Chi non sciacquerà facciate, portoni, marciapiedi “marchiati” dal cane, rischierà multe da cento fino a un massimo di trecento euro. Soldi che dovrebbero poi essere destinati dai Comuni a finanziare, insieme al servizio di pronto soccorso veterinario, pure le aree di sgambamento.

Ci facciamo la birra

Maggioranza e opposizione, una volta tanto, sono d’accordo su qualcosa. Da Forza Italia a Italia Viva, passando per la Lega, Pd e Azione, è fiorita una raffica di emendamenti a favore del comparto della birra artigianale. L’obiettivo comune pare l’istituzione di un credito d’imposta da cinque euro ogni 100 litri di birra in fusto prodotta e acquistata dai locali. I Cinque Stelle si sono spinti anche oltre proponendo l’istituzione di “strade della birra”, percorso di promozione turistico-culturale tra i luoghi di produzione della schiumosa bevanda.

Maestri di sci

Grande attenzione, poi, in Manovra sulla condizione dei maestri di sci. Ci sono due proposte per loro. Una targata Svp, Südtiroler Volkspartei. Chiede di consentire ai maestri in pensione di poter insegnare nelle scuole autorizzate per un periodo non superiore a trenta giorni senza l’obbligo di iscriversi alla gestione commercianti dell’Inps. Allo stesso tempo, Forza Italia vorrebbe creare una no tax area per i 15mila euro (primi) guadagnati da ogni maestro all’anno.

I fondi per Padre Pio

Infine c’è la proposta per i luoghi di Padre Pio. Ogni anno attraversati, raggiunti e frequentati da milioni di pellegrini. Fi chiede uno stanziamento da 2,5 milioni per cinque anni. In pratica, mezzo milione l’anno. Questo per mettere a posto le strade e potenziare i servizi di accoglienza dei pellegrini che raggiungono Pietrelcina, in provincia di Benevento, per la devozione che portano al santo Frate che nacque e crebbe proprio nel Sannio prima di arrivare a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

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