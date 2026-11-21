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La scommesse fittizie per pulire l’Iva evasa

In un bunker sotterraneo i segreti di un'organizzazione che riciclava denaro, sequestrati oltre 4 milioni di euro

di Dave Hill Cirio - 21 Novembre 2026

Il riciclaggio di denaro attraverso il gioco e le scommesse non è una novità assoluta nelle cronache giudiziarie del nostro Paese. Ma l’operazione scattata oggi nel Foggiano svela una deriva algebrica e sistematica del fenomeno: le scommesse fittizie. Non più il tavolo verde informale o il casinò ma una vera e propria ingegneria della pulizia del denaro basata su ricevute e vincite create a tavolino.

Scommesse fittizie: come funzionava il sistema?

Il meccanismo era disarmante nella sua logica perversa. Come mascherare gli enormi profitti generati dall’evasione Iva e veicolati attraverso nove società schermo e una fitta rete di prestanome? Rischiavano di restare “tossici” e inutilizzabili per il circuito legale. Per convertirli in capitale immacolato, il sistema aveva arruolato gli “spalloni” del gioco. Persone incaricate di piazzare puntate e risultare formalmente vincitrici.

Il tagliando della vincita diventava così il certificato di garanzia perfetto. Un documento contabile che giustifica all’Agenzia delle Entrate la disponibilità improvvisa di decine di migliaia di euro. Non era fortuna, ma alchimia finanziaria criminale.

Emblematico il caso di Foggia, sfociato in tre arresti e nel sequestro di 4,1 milioni di euro condotto dalla Guardia di Finanza con lo Scico. Colpisce la compenetrazione tra illecito economico e infrastruttura criminale.

E il bunker sotterraneo?

La scoperta di un bunker sotterraneo segreto nascosto sotto una villa con piscina testimonia il doppio sistema. Da un lato l’apparenza legale di vincite certificate allo sportello. Dall’altro la necessità fisica di occultare il contante e la regia occulta.

Queste scommesse fittizie, una nuova prova della attuale frontiera del riciclaggio. La ricevitoria trasformata in una banca ombra. e la “fortuna” diventata una copertura burocratica per trasformare le frodi fiscali in patrimonio pulito.