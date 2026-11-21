La Lazio ne fa tre al Lecce e blinda il primato
La sfida dell'Olimpico: Gattuso per il primato, Di Francesco per continuare il percorso salvezza
AGGIORNAMENTO AL 90ESIMO Di nuovo Noslin, al 68esimo minuto di gioco, poi al 90esimo è Frattesi a rendere il risultato più rotondo, Lazio-Lecce finisce 3-0 per i biancocelesti. La truppa allenata da Gattuso conquista tre punti fondamentali per il primato. Ora la palla passa all’Inter che dovrà vincere contro l’Atalanta domani per continuare la corsa alla vetta della classifica.
AGGIORNAMENTO AL 45ESIMO Una rete di Noslin al 25esimo regala il vantaggio alla Lazio ma il Lecce prova a reagire. Il primo tempo si chiude con i biancocelesti avanti di una rete a zero.
La Lazio scende in campo nel primo dei quattro anticipi di Serie A: affronta il Lecce per blindare il primato. I biancocelesti di Rino Gattuso affronteranno una squadra alla ricerca di punti salvezza. Non sarà una sfida dall’esito già scritto. La posta in palio, sebbene il campionato non sia nemmeno a metà, pare già importante. Per entrambe le squadre. I capitolini sognano di dare seguito a un inizio di campionato insperato, da sogno dopo l’incubo dell’esordio in Coppa Italia contro il Mantova. I salentini devono muovere le classifica per avvicinarsi, un passo in più, alla salvezza.
Lazio-Lecce: le formazioni, orari e dove vederla
Lazio e Lecce sono pronte a scendere in campo agli ordini del signor Marcenaro di Genova. I biancocelesti potrebbero schierarsi col 4-3-3 composto da Mandas; Floriani, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. I giallorossi salentini allenati da Eusebio Di Francesco rispondono con Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel; Dembelé, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Geubbels, Fatah.
La gara inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.
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