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Il Napoli batte il Torino ma che sofferenza

La risolve il solito McTominay, gli azzurri tornano decimi. Allegri ritrova il sorriso

di Pietro Pertosa - 22 Novembre 2026

Il Napoli ritrova il sorriso: batte 1-0 il Torino ma che sofferenza. Gli azzurri di Massimiliano Allegri riprendono la marcia. E lo fanno tra le mura amiche dello stadio Maradona. La risolve il solito Scott McTominay al 73esimo. Botta di destro da fuori area che si insacca alle spalle del portiere granata. Che fa esultare i tifosi napoletani e rilancia la classifica, altrimenti esangue, del club azzurro. Con la vittoria di ieri sera, il Napoli si riporta sulla soglia dell’Europa a due sole distanze dal Frosinone atteso oggi dal match contro il Milan.

Napoli-Torino, la chiave è la sofferenza

La chiave di lettura è “sofferenza”. Lo ha detto pure il tecnico Allegri dopo la partita. “Sarà un percorso di sofferenza e ne dovremo uscire tutti insieme”. Non sarà facile. Ma il Napoli, evidentemente, non può accontentarsi di un campionato di mezza classifica. Specialmente in questa stagione che celebra il centenario dalla fondazione del club. Sembrano già in archivio le ambizioni scudettate ma la rincorsa azzurra può ripartire da qui.

Lang e gli altri

Rimane una squadra a scartamento ridotto, il Napoli che batte il Torino. McTominay è la solita certezza, Lang inventa, corre e trascina i compagni. De Bruyne sembra iniziare a ritrovarsi, gli altri (da Politano a Gilmour e Favasuli) sono sulla buona strada. Rimane un mezzo dilemma Hojlund, tanto decisivo in Nazionale danese quanto impalpabile con la maglia azzurra. L’alternativa è Lucca che resta anche ieri sera in panchina. Allegri ha tanto lavoro da fare per recuperare il divario.

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