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Clemente Russo KO tecnico al terzo round, il ritorno di Tatanka dura solo tre riprese

TAF 14 all'Allianz Cloud di Milano, il rientro amaro dopo cinque anni del campione casertano

di Marzio Amoroso - 22 Novembre 2026

@ANSAfoto

Il ritorno sul ring di Clemente Russo si interrompe bruscamente alla terza ripresa. Sabato 21 novembre 2026, all’Allianz Cloud di Milano, il pugile campano ha ceduto per KO tecnico contro Mohamed Elmaghraby. L’incontro era il piatto forte della serata The Art of Fighting 14. Per l’ex campione olimpico si trattava del primo vero match da professionista quasi 5 anni.

L’andamento del combattimento sul ring milanese

La sfida nei pesi massimi, fissata al limite dei 93 chilogrammi, prevedeva otto round da tre minuti. Nel primo parziale i due atleti hanno studiato le rispettive distanze senza affondare. Dal secondo round Mohamed Elmaghraby, trentenne imbattuto con quindici vittorie all’attivo, ha alzato il ritmo. Colpi al corpo e combinazioni rapide hanno messo in difficoltà la guardia di Tatanka. Nel corso della terza ripresa, un gancio preciso ha fatto finire al tappeto l’atleta azzurro. Russo ha ripreso subito la posizione, ma l’arbitro ha decretato la fine dell’incontro.

Le reazioni dopo lo stop dell’arbitro

Al termine del verdetto Clemente Russo ha contestato con decisione la scelta del direttore di gara. Secondo il pugile casertano, la caduta è stata provocata da una spinta irregolare dell’avversario. Russo ha ribadito di sentirsi lucido e pronto a proseguire l’incontro. Pur amareggiato, ha poi reso onore alla preparazione atletica del rivale, più giovane di quattordici anni. Sul proseguimento della propria avventura nel pugilato professionistico non ha ancora sciolto le riserve.

Una sfida difficile dopo cinque anni lontano dalle gare

L’appuntamento di Milano segnava il rientro ufficiale di Clemente Russo dopo cinque anni di assenza dalle competizioni. L’ultima apparizione agonistica risaliva infatti al luglio 2021. Salire sul ring a questa età contro un avversario nel pieno della maturità sportiva comportava rischi evidenti. Per Elmaghraby, questa vittoria consolida il percorso verso nuovi traguardi nel panorama europeo della categoria.

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