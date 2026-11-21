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Al parco di Aguzzano iniziativa con Rete Clima. Coinvolti i dipendenti

di Askanews - 21 Novembre 2026

Al parco di Aguzzano iniziativa con Rete Clima. Coinvolti i dipendenti

Roma, 21 nov. (askanews) – Una giornata nel segno della natura e della sostenibilità: dipendenti TIM, insieme ai propri familiari e amici, sono stati protagonisti a Roma di un’iniziativa che contribuisce alla creazione di un nuovo bosco urbano e all’arricchimento del patrimonio verde di un’area di circa 60 ettari. “Siamo qui oggi al parco di Aguzzano a Roma – ha detto ad askanews Laura Esposito, Head of Sustainability di TIM – per un nuovo progetto di rigenerazione forestale: piantiamo oggi 500 nuovi alberi con le colleghe e i colleghi di TIM. Il bosco di TIM si accresce, siamo a quota 2000, in cinque anni abbiamo visto città come Roma, Torino, Milano e ancora Roma. L’iniziativa nasce in collaborazione con Rete Clima, che è un’azienda specializzata non profit, che si occuperà anche della manutenzione dei nostri alberi”.

L’iniziativa rientra in Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC Italia che promuove la tutela del patrimonio forestale e della biodiversità, nel rispetto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze dei territori. “Piantiamo alberi – ha aggiunto Paolo Viganò, presidente di Rete Clima – per costituire una nuova foresta urbana e facciamo anche a fianco dell’attività di TIM anche ripristino, nel senso che le severe condizioni climatiche estive hanno comportato delle morie forestali, quindi ecco che andiamo a ripianare queste fallanze. E dunque il progetto di oggi è un progetto che fa sintesi di tanti valori: parliamo di una collaborazione tra mondo profit e non profit, noi siamo una fondazione, TIM è un’azienda. Oggi si mettono a sistema tante positività, tante azioni positive per il territorio, per la biodiversità, per la vivibilità delle città e per far fronte a quelle che sempre più sono le sfide che il cambiamento climatico impone alle città”.

L’iniziativa romana rientra nel percorso di transizione climatica del gruppo, che punta a ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e a raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2050. “Questa iniziativa – ha concluso Laura Esposito – si inserisce in un percorso di sostenibilità del gruppo TIM più ampio che prevede interventi di efficienza energetica, azioni sulla biodiversità, progetti che stimolano l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione nel consumo delle risorse”.

E la rigenerazione urbana, attraverso i nuovi alberi, è anche un modo per rispondere alla crisi climatica dal basso e in maniera diffusa.