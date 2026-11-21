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Parma-Roma: orario, dove vederla e le probabili formazioni

di Francesca Petrosillo - 21 Novembre 2026

La Roma torna in campo contro il Parma dopo la pausa per le nazionali. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini sarà impegnata sabato 21 novembre 2026, alle ore 18, allo stadio Ennio Tardini. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

I giallorossi vogliono proseguire il momento positivo dopo il successo per 3-0 contro il Sassuolo. Situazione differente per il Parma di Alberto Gilardino, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna e alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica.

Parma-Roma, quando si gioca e dove vederla

Parma-Roma si giocherà sabato 21 novembre alle ore 18. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà accessibile anche tramite il sito ufficiale della piattaforma.

Non è prevista la trasmissione in diretta su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

Gasperini ritrova alcuni giocatori importanti. Tra questi figurano Svilar e Dybala, entrambi disponibili dopo i rispettivi problemi fisici. In difesa dovrebbero partire Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo spazio a Cristante e Koné, mentre sulle fasce agiranno Molina e Wesley. Resta aperto il ballottaggio tra Soulé e Rodrigo Mora sulla trequarti.

Il Parma dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Gilardino dovrà fare a meno dello squalificato Ndiaye e degli indisponibili Bernabé e Romero.

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. Allenatore: Gilardino.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini.

I precedenti e la situazione in classifica

I precedenti sorridono alla Roma, che ha conquistato 37 vittorie nei 58 confronti disputati contro il Parma in Serie A. Gli emiliani hanno ottenuto 11 successi, mentre dieci incontri sono terminati in pareggio.

I capitolini hanno inoltre vinto gli ultimi quattro scontri diretti in campionato.

Per Gasperini sarà fondamentale mantenere continuità e sfruttare il potenziale offensivo della squadra. Il Parma, invece, cercherà di interrompere la serie negativa e conquistare un risultato utile davanti ai propri tifosi.

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