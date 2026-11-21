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Quando si vota alle politiche? Per La Russa “decide Meloni”

Il presidente del Senato non si espone ma non esclude alcuno scenario

di Maria Graziosi - 21 Novembre 2026

Quando si vota? Per Ignazio La Russa deciderà Giorgia Meloni. Il presidente del Senato ha parlato all’iniziativa Nessuna resti nascosta. E ha affrontato il tema delle elezioni. Il mandato dell’attuale parlamento scade nel 2027. Tanto, però, dipenderà da come andranno le cose in Italia. Di questo è certo lo stesso La Russa. Che ha spiegato. “Molto dipenderà dall’interesse dell’Italia, da cosa servirà all’Italia. Se all’Italia servirà andare a scadenza naturale, Giorgia ci porterà a scadenza naturale, se invece il clima fosse incandescente, Giorgia ci porterà a votare prima”.

Quando si vota? Per La Russa decide Meloni

Il mandato legislativo scade a ottobre del prossimo anno. Ciò che è certo è che il prossimo sarà un anno torrido sotto il profilo della dialettica politica. Si inizierà, infatti, già alla fine dell’inverno con le amministrative. Il clima da campagna elettorale perenne sta già caratterizzando gli ultimi mesi di questa legislatura. E con ogni probabilità andrà solo in crescendo. Allo stesso tempo, però, c’è il mondo. Che continua a muoversi. Con le sue crisi, da quelle dell’energia fino ai problemi che abbiamo vissuto legati alle tensioni geopolitiche internazionali, a cominciare dagli hacker.

Tutto dipende

Quando si vota? La Russa non ha fretta. “Ci potrebbe essere – ha spiegato – un interesse nazionale ad arrivare a ottobre, tenete presente che per legge potremmo votare addirittura fino a dicembre. Però diciamo che ottobre sarebbe la data giusta per poter continuare a dare risposte agli italiani”. Contestualmente ha pure aperto a una soluzione diversa: “Dall’altro lato ci sono le amministrative, la campagna elettorale inizia già a febbraio, finita quella immediatamente dopo inizia quella per le politiche. Significa tenere l’Italia in campagna elettorale per 8 mesi…”. Sarebbe davvero pesante.

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