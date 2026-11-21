Esteri

L'obiettivo resta quello di garantire le cure accessibili senza omettere la sicurezza

di Enzo Ricci - 21 Novembre 2026

La sanità rappresenta uno dei principali indicatori di sviluppo di un Paese. Ma dietro il diritto alla cura si nascondono modelli molto diversi, che influenzano l’accesso alle prestazioni, le condizioni di lavoro dei medici e la qualità complessiva dei servizi. L’Europa resta il principale laboratorio della sanità universale. Nella maggior parte dei Paesi UE l’accesso alle cure è garantito a tutti i residenti attraverso la fiscalità generale o assicurazioni sociali obbligatorie. Germania, Francia, Paesi Bassi e Paesi nordici figurano tra i sistemi più efficienti. Tuttavia il problema è oggi la carenza di personale. Secondo il rapporto OECD-Commissione europea “Health at a Glance Europe 2024”, venti Paesi dell’Unione hanno registrato carenze di medici e quindici di infermieri. L’Unione stima un deficit di circa 1,2 milioni di professionisti sanitari, mentre oltre un terzo dei medici europei ha più di 55 anni.

Il modello Usa

Negli Stati Uniti domina invece un modello assicurativo misto. Le cure dipendono principalmente da polizze private, mentre Medicare e Medicaid coprono anziani e fasce vulnerabili. Gli Usa continuano a essere il Paese che spende di più al mondo per la sanità, quasi il doppio della media Ocse. Eppure circa 27 milioni di persone risultano prive di copertura assicurativa e l’aspettativa di vita, pari a 79 anni, resta inferiore a quella di molti Paesi europei e asiatici. Per i medici, tuttavia, gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più remunerativi al mondo.

Il sistema cinese

La Cina ha invece costruito negli ultimi quindici anni una copertura sanitaria quasi universale. Secondo l’OMS e il Commonwealth Fund, oltre il 95% della popolazione è coperto dall’assicurazione sanitaria di base, pari a circa 1,3 miliardi di persone. Il sistema resta fortemente guidato dallo Stato, ma soffre ancora di squilibri tra aree urbane e rurali e di un forte affollamento delle grandi strutture ospedaliere. Le riforme più recenti puntano sul rafforzamento della medicina territoriale.

Le peculiarità della sanità cubana

Il caso di Cuba continua a suscitare interesse internazionale. La sanità è gratuita e universale e si basa su una vasta rete di medicina di prossimità. L’isola registra uno dei più alti rapporti medici-popolazione al mondo, con circa 9,5 medici ogni mille abitanti secondo i dati della Banca Mondiale. Tuttavia la scarsità di risorse dovuta al blocco economico statunitense limitano la capacità del sistema di offrire tecnologie e cure specialistiche comparabili a quelle dei Paesi più avanzati.

Non esiste un sistema perfetto. L’Europa eccelle nell’universalità, gli Stati Uniti nell’innovazione tecnologica, la Cina nella capacità di estendere la copertura sanitaria su scala gigantesca e Cuba nella medicina territoriale. La vera sfida comune resta però quella di garantire cure accessibili senza sacrificare la sicurezza, la dignità professionale e la sostenibilità economica di chi ogni giorno lavora in corsia.