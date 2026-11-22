Esteri

COP31, l’accordo che evita la parola proibita

I fossili restano fuori dal testo, Antalya ancora senza una vera sintesi

di Ernesto Ferrante - 22 Novembre 2026

La parola continua a mancare. Anche la terza bozza della Cover Decision della COP31, diffusa nella notte tra sabato e domenica dopo negoziati protratti ben oltre i tempi ufficiali della conferenza, evita accuratamente di menzionare in modo esplicito petrolio, gas e carbone.

Eppure i combustibili fossili non sono completamente scomparsi dal documento. La presidenza turca ha scelto una strada più sottile, richiamando integralmente il documento finale adottato alla COP28 di Dubai, e rinviando così ai suoi contenuti senza riaprire frontalmente lo scontro politico che da giorni paralizza Antalya.

La nuova formulazione si apre infatti ricordando il “Consenso degli Emirati Arabi Uniti nella sua interezza, con riguardo alla mitigazione, all’adattamento e ai mezzi di attuazione”. Un riferimento tutt’altro che neutrale. A Dubai, nel 2023, la comunità internazionale aveva concordato per la prima volta la necessità di una progressiva uscita dai combustibili fossili nel sistema energetico globale entro la metà del secolo, insieme all’impegno a triplicare la capacità mondiale delle energie rinnovabili e a raddoppiare il ritmo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030.

I fossili ci sono, ma solo tra le righe

Il risultato è un equilibrio diplomatico tanto fragile quanto rivelatore. Nel testo operativo della COP31 non compare alcun nuovo impegno esplicito su petrolio, gas e carbone. Tuttavia il richiamo al Global Stocktake e agli esiti della COP28 conserva indirettamente l’impianto politico costruito a Dubai.

All’articolo 38, la bozza “sollecita l’attuazione piena e rapida” dei contributi nazionali sul clima e dei piani di adattamento, chiedendo che essi tengano conto proprio dei risultati del primo bilancio globale sullo stato dell’azione climatica. In altre parole, il richiamo ai fossili rimane sullo sfondo, incorporato nei documenti precedenti ma accuratamente escluso dalla nuova decisione politica.

Una scelta che molti osservatori interpretano come il simbolo stesso delle difficoltà negoziali emerse ad Antalya. Tutti sanno quale sia il nodo, ma nessuno riesce a trovare una formulazione condivisa per affrontarlo apertamente.

Lo scontro tra Bruxelles e il blocco dei produttori

Dietro questa architettura lessicale si nasconde un confronto durissimo. L’Unione europea e numerosi Stati vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico hanno spinto fino all’ultimo affinché l’abbandono dei combustibili fossili venisse riaffermato in maniera chiara e inequivocabile. Sul fronte opposto si sono attestati il Gruppo Arabo, guidato dall’Arabia Saudita, e la Russia, determinati a impedire che il documento finale contenesse riferimenti diretti a un phase-out delle fonti fossili.

La bozza elaborata dalla presidenza turca rappresenta quindi un tentativo di mediazione tra due posizioni rimaste sostanzialmente inconciliabili: da un lato chi voleva rafforzare il messaggio di Dubai, dall’altro chi puntava a cancellarlo dal radar politico della conferenza.

Antalya oltre il tempo massimo

L’impasse sul linguaggio da utilizzare si è sommata alle tensioni sui finanziamenti climatici, trasformando le ultime ore della COP31 in una maratona diplomatica. Mentre la sede della conferenza ha iniziato progressivamente a essere smantellata e molte delegazioni hanno lasciato Antalya, i delegati rimasti hanno continuato a riunirsi a porte chiuse nel tentativo di salvare un accordo condiviso. Per l’approvazione finale resta infatti necessario il sostegno di almeno due terzi dei Paesi partecipanti.

In questo clima di crescente incertezza, il commissario europeo per il Clima Wopke Hoekstra ha sintetizzato la posizione di Bruxelles con una frase destinata a pesare sulle ultime ore del vertice: “Meglio nessun accordo che un cattivo accordo”.

Una conferenza sospesa tra ambizione e rinvii

La Turchia continua a difendere l’impianto della propria presidenza, sostenendo la necessità di raggiungere un compromesso e indicando nell’elettrificazione dei consumi uno degli assi strategici della transizione energetica. Ma proprio la scelta di affidare il riferimento ai combustibili fossili a una citazione indiretta del testo di Dubai evidenzia il limite politico della conferenza. La COP31 sembra raccontare soprattutto l’incapacità della comunità internazionale di aggiornare e rafforzare l’impegno assunto tre anni fa. Perché il tema centrale della crisi climatica continua a essere presente in ogni stanza negoziale, ma assente nelle parole che i governi riescono a mettere nero su bianco.

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