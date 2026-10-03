Attualità

Francia – Italia, il pareggio fa risorgere il circo azzurro

La retorica Rai inforca il microfono per commuoversi sul "sacrificio" dei giovani calciatori

di Angelo Vitale - 3 Ottobre 2026

Osservare il circo mediatico-politico che gravita attorno alla Nazionale è un esercizio divertente. Ci si sporge sul teatrino e si contempla una “specie” che ripete compulsivamente gli stessi gesti.

Francia – Italia, il pareggio di Parigi

L’ultimo esperimento va in scena a Saint-Denis. Un 1-1 acciuffato contro la Francia di Zidane. Basta e avanza per far scattare il consueto riflesso pavloviano. Le delusioni di ieri? I Mondiali che gli italiani hanno visto senza tifare i nostri? Crolli e macerie, istantaneamente vaporizzati da un’amnesia selettiva di massa. Spazio al “nuovo”, qualsiasi cosa significhi, purché impacchettato a dovere.

Ed eccola la macchina del racconto: la retorica Rai inforca il microfono per commuoversi sul “sacrificio” dei giovani calciatori, trattati come martiri del pallone prima ancora che come milionari in pantaloncini. Ad abbellire il quadro provvede la telecronaca esuberante di Lele Adani, il cui registro mistico trasforma una diagonale difensiva o un passaggio a due metri in una teofania palla al piede.

E stamattina i bollettini d’ordinanza scattano sull’attenti, riciclando il solito prontuario di formule e frasi fatte: “sventata la scoppola con la Francia”, “l’Italia tiene botta a Parigi”. E l’immancabile “Donnarumma monumentale”, trasformato nel parafulmine naturale di ogni possibile svarione, se la difesa sbanda.

Malagò in tribuna

Sullo sfondo, il fermo immagine perfetto: Giovanni Malagò seduto in tribuna accanto a Claudio Ranieri. Una fotografia da mettere tra i ricordi, forse una delle sue ultime apparizioni dal vivo al vertice della Figc se ci sarà il passo d’addio.

La giostra continua

Intanto la giostra ha già cambiato musica. Martedì per la Nations League c’è la Turchia e il coro popolare pregusta già l’ennesimo trionfo annunciato, pronto a distribuire patenti di grandezza a buon mercato.