Esteri

Epstein Files: Dio, chiunque tu sia, dacci un limite

Ogni volta che esplode uno scandalo come quello degli Epstein files, si riparte da capo: stupore, indignazione, dita puntate

di Andrea Fiore - 23 Febbraio 2026

Tra fragilità umane e poteri opachi, resta solo la domanda: chi traccia il confine?

Ogni volta che esplode uno scandalo come quello degli Epstein files, si riparte da capo: stupore, indignazione, dita puntate. Come se il potere fosse abitato da persone migliori, più solide, più pure. Non è così. Non lo è mai stato. Chi ha potere resta un essere umano: fragile, ricattabile, pieno di vizi e di virtù, come tutti. La differenza è che nel loro mondo le tentazioni sono più grandi, le cadute più rumorose e le conseguenze più pesanti.

Pretendere che chi governa sia moralmente inattaccabile è giusto; pensare che sia realistico è un’altra storia. Questo non significa giustificare nessuno: significa solo riconoscere che il ruolo non purifica l’uomo. Mai.

Oltre questo no

Per secoli a fare da argine ci hanno provato le religioni: predicare bene, razzolare male. Eppure quel predicare, anche quando veniva smentito dai fatti di chi lo pronunciava, ha fatto da cornice: ha dato forma a un’idea di misura, di confine, di “oltre questo no”. Un confine spesso ignorato, certo, ma abbastanza presente da evitare che il buio diventasse la regola. Oggi però il mondo è più complicato, più veloce, più rumoroso, più frammentato. E viene spontaneo chiedersi se saranno ancora quei vecchi principi a salvarci. Forse no. O almeno non come prima. Ma qualcosa di quel limite, di quella cornice, potrebbe ancora servire: non il dogma, non la dottrina, solo l’idea che non tutto è permesso.

Le crepe, la trappola e quel filo di luce

Il punto, oggi, non è scoprire chi ha fatto cosa, ma capire perché continuiamo a stupirci. Il potere non diventa più pulito solo perché qualcuno lo desidera: è un ambiente che amplifica tutto — ambizioni, debolezze, ombre. E in questo scenario arriva puntuale la trappola più comoda: “tutti colpevoli, nessun colpevole”. Una scorciatoia che appiattisce tutto e non risolve nulla, un modo elegante per non guardare davvero, buttando la palla in tribuna.

La speranza — se c’è — non sta nella perfezione dei singoli, ma nella possibilità che un sistema impari a non dipendere dalla moralità di chi lo abita.

Gli Epstein files sono solo un’altra crepa. Il muro che resta in piedi, ostinato, è il potere stesso. E continua a farlo, anche quando tutto intorno sembra cedere.

Ma grazie a Dio, — uno qualunque — ogni crepa, anche la più piccola, lascia passare un filo di luce.