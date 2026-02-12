Italpress Notizie Spettacoli

Eros Ramazzotti debutta a Parigi il 14 febbraio, a giugno tour negli stadi

di Italpress - 12 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, che il 14 febbraio debutterà dall’Accor Arena di Parigi dopo il successo della data zero di ieri sera a Mantova, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha già collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani. A pochi giorni dal debutto del tour mondiale, Ramazzotti annuncia i primi nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno Una storia importante world tour /Una Historia importante world tour tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia).

Sul palco con Eros Ramazzotti una band d’eccezione con Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori. I biglietti per gli appuntamenti live previsti nel 2027 saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, venerdì 13 febbraio.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).