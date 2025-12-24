Attualità

Esplosione sull’A1 a Capua (VIDEO): ripristinata la circolazione

Il grave episodio nella concomitanza del rientro natalizio

di Giorgio Brescia - 24 Dicembre 2025

(Fonte: Vigili del Fuoco)

Ripristinata la circolazione sull’A1 dopo la violenta esplosione che ha colpito l’autostrada A1 tra Caianello e Capua nel pomeriggio di ieri. Un tamponamento aveva coinvolto una autocisterna carica di gpl vicino all’area di servizio Teano Ovest. Un incendio aveva receduto la deflagrazione, visibile a chilometri di distanza. I soccorritori avevano evacuato l’area senza registrare vittime. E la Polizia Stradale aveva avviato le indagini sull’accaduto.

La dinamica dell’esplosione sull’A1

L’incidente, al chilometro 709 dell’A1, in direzione Napoli. Un mezzo pesante aveva tamponato un’autocisterna in transito. Le fiamme avevano avvolto rapidamente il veicolo, con un incendio durato circa quaranta minuti. Il serbatoio era esploso con un boato avvertito pure nei centri vicini.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco erano arrivati sul posto dai comandi di Caserta, Teano, Aversa e Cassino. Le squadre avevano isolato l’area ed evacuato gli autogrill Teano Ovest e Teano Est. Il personale sanitario aveva assistito alcuni automobilisti sotto shock. Nessuno di loro aveva ieri riportato ferite gravi.

I danni e il traffico

L’esplosione aveva danneggiato l’asfalto e aperto crateri sulla carreggiata. Danni anche alle strutture dell’area di servizio. Autostrade per l’Italia aveva chiuso il tratto tra Caianello e Capua. Le code, quindi, avevano raggiunto dieci chilometri durante il concomitante rientro natalizio. La circolazione era poi ripresa gradualmente in serata.

Le indagini

La Polizia Stradale ha ricostruito la dinamica del tamponamento. Gli investigatori hanno acquisito testimonianze e immagini video e i periti hanno verificato le condizioni dei mezzi e del carico di gpl. L’inchiesta dovrà chiarire tutte le eventuali responsabilità sui fatti.

