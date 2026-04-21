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Ferrari Hypersail svela la livrea del monoscafo volante alla Design Week

di Italpress - 21 Aprile 2026

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Alla Milano Design Week 2026 debutta Ferrari Hypersail, il rivoluzionario monoscafo offshore di 100 piedi firmato Ferrari, che segna una nuova frontiera nella navigazione oceanica. Il progetto nasce come piattaforma di open innovation, in cui competenze ingegneristiche, design e ricerca si fondono per trasferire nel mondo nautico il know-how sviluppato nel motorsport. Sviluppato dal Tech Team Ferrari insieme al Ferrari Design Studio guidato da Flavio Manzoni e all’architetto navale Guillaume Verdier, Hypersail è concepito per “volare” sull’acqua grazie a un sofisticato sistema di controllo e a soluzioni aerodinamiche e idrodinamiche avanzate, alimentate anche da fonti rinnovabili come sole, vento e movimento. In questo contesto, il design non è solo estetica ma diretta espressione della funzione: ogni linea e volume rispondono a esigenze di performance e stabilità. La livrea rappresenta un ulteriore elemento distintivo: il Grigio Hypersail, legato alla struttura in carbonio, si combina con il Giallo Fly, colore storico del marchio, creando un forte richiamo all’identità Ferrari e ai suoi modelli iconici. Il risultato è un equilibrio tra innovazione e heritage, in cui materiali, forme e cromie dialogano per esprimere velocità, efficienza e riconoscibilità. Durante la Design Week, Hypersail è protagonista di un percorso espositivo al Ferrari Flagship Store di Milano e di un’installazione dedicata nel cuore della città, confermandosi simbolo di una nuova sintesi tra design, tecnologia e performance applicata alla nautica offshore.

foto: ufficio stampa Ferrari

(ITALPRESS).