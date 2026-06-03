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Ficarra e Picone tornano al cinema con “La Notte delle fragole”, riprese al via il 15 giugno

di Italpress - 3 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Inizieranno il prossimo 15 giugno le riprese de “La notte delle fragole”, il nuovo film di Ficarra e Picone, diretto da Alessandro Genovesi. Insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, fanno parte del cast Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited in collaborazione con Medusa Film che lo distribuisce.

– foto ufficio stampa Ficarra e Picone –

(ITALPRESS).