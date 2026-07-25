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Filippine, cresce la sensibilità per la sicurezza alimentare: controlli più severi

di Italpress - 25 Luglio 2026

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Nuovi laboratori, controlli mobili e sistemi digitali per migliorare la sicurezza degli alimenti e rendere più competitivi i prodotti agricoli filippini sui mercati internazionali. È il programma di modernizzazione attuato dal Bureau of Plant Industry, organismo del Dipartimento dell’Agricoltura delle Filippine. Tra gli interventi principali figura la realizzazione di un laboratorio per l’analisi di nitrati e nitriti, finanziato con 55 milioni di pesos, destinato a rafforzare la capacità di individuare residui chimici negli alimenti di origine vegetale e verificare il rispetto degli standard nazionali e internazionali. Secondo il Dipartimento, il potenziamento dei controlli potrà favorire anche le esportazioni di prodotti come gombo, mango e banane.

Il Bureau ha inoltre attivato un laboratorio mobile per la sicurezza alimentare, che ha esaminato 604 campioni agricoli in 16 province e città. I controlli vengono svolti direttamente nei mercati pubblici, nelle aziende agricole, nei punti vendita governativi e negli impianti di lavorazione del riso, con analisi finalizzate alla ricerca di residui di pesticidi, metalli pesanti e altri contaminanti.

Il sistema digitale OSiRiS monitora più di 1.100 operatori del settore alimentare, mentre nuove piattaforme di sorveglianza consentono di individuare più rapidamente parassiti e minacce per le coltivazioni. Un analizzatore della qualità del riso viene utilizzato anche per verificare le indicazioni riportate sulle confezioni e individuare eventuali adulterazioni.

Sul fronte commerciale, il Bureau ha contribuito ad aprire nuovi mercati per l’esportazione delle noci di cocco fresche in Giordania e del calamansi surgelato in Corea del Sud. Per il Dipartimento dell’Agricoltura, l’impiego della scienza e della tecnologia può tutelare la salute dei consumatori, aumentare la competitività degli agricoltori e rafforzare la reputazione delle Filippine come fornitore di prodotti agricoli di qualità.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).