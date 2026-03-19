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Fincantieri, varata la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

di Italpress - 19 Marzo 2026

ANCONA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, presso il cantiere di Ancona, il varo di “Viking Libra”, la nuova nave da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking. L’unità verrà consegnata alla fine del 2026. Alla cerimonia hanno partecipato Gilberto Tobaldi, Direttore dello Stabilimento Fincantieri di Ancona, e i membri del team Viking.

Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacità di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine, “Viking Libra” sarà la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno e sarà dotata di un sistema di propulsione basato in parte sull’idrogeno liquefatto e sulle celle a combustibile.

Il progetto è stato sviluppato con una forte attenzione agli aspetti ambientali: l’unità sarà infatti in grado di operare in navigazione a emissioni zero, rendendo possibile l’accesso anche ad aree marine particolarmente delicate dal punto di vista ambientale.

La collaborazione tra Fincantieri e Viking, avviata nel 2012, continua a rappresentare una solida partnership nel settore crocieristico. Considerando le navi già ordinate, i contratti siglati e le opzioni concordate negli ultimi mesi, la cui efficacia resta subordinata alle consuete condizioni di finanziamento previste dal mercato, il portafoglio complessivo tra i due gruppi raggiunge oggi le 26 unità.

Esteso su una superficie di circa 360.000 metri quadrati, il cantiere di Ancona dispone di una capacità produttiva di 60.000 tonnellate di stazza lorda, di sistemi di sollevamento con portata fino a 500 tonnellate e di una capacità mensile di costruzione dello scafo pari a circa 1.200 tonnellate.

Sono previsti inoltre investimenti per aumentare ulteriormente la capacità produttiva del sito. Dal 2009, sono già state consegnate più di 20 navi, grazie all’impegno quotidiano di circa 3.700 lavoratori.

“Il sito riveste un ruolo strategico all’interno della rete industriale del Gruppo – spiega Fincantieri in una nota – ed è coinvolto nel programma Operations Excellence, che punta a introdurre soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare efficienza produttiva e qualità del lavoro, dall’automazione ai robot collaborativi, fino all’utilizzo di realtà aumentata e intelligenza artificiale”.

-Foto ufficio stampa Fincantieri-

(ITALPRESS).