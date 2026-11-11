Politica

Firma Giorgetti, esplode la polemica pre-elettorale: scontro aperto tra maggioranza e minoranze sul dossier ucraino

di Eleonora Manzo - 11 Novembre 2026

Il caso della mancata firma del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, rappresenta l’ennesimo esempio di come la realtà istituzionale venga regolarmente distorta dalle lenti deformanti della propaganda. Nelle ultime ore, le opposizioni e una parte della stampa progressista hanno cavalcato la notizia parlando di un ‘giallo’, di un esecutivo spaccato e di uno stallo interno alla maggioranza. Una narrazione artificiale, smentita dai fatti e smontata dalla ormai consueta linea atlantista ed europea guidata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La realtà, spogliata dalle strumentalizzazioni, fotografa una semplice impossibilità tecnica dovuta all’assenza fisica del Ministro Giorgetti, che nei giorni scorsi, quando si discuteva e firmava il provvedimento, si trovava a Bruxelles per impegni istituzionali. Trattandosi di un documento segretato e altamente classificato, le rigide procedure di sicurezza dello Stato impediscono tassativamente la firma elettronica o da remoto.

L’atto necessita dell’apposizione fisica della firma sul cartaceo direttamente a Roma, un adempimento burocratico che avverrà regolarmente al rientro del titolare del Mef. Lo stesso Giorgetti, in un cordiale colloquio telefonico con Giorgia Meloni, ha ribadito l’assoluta conformità della sua posizione con gli impegni del governo, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato che non ci saranno sorprese sul via libera al testo destinato al Copasir.

Tuttavia, le forze di minoranza hanno immediatamente approfittato del contrattempo tecnico per lanciare duri attacchi politici. Dal Partito Democratico si levano voci critiche che denunciano una ‘totale paralisi di un governo ostaggio dei veti e dei nervosismi della Lega sul dossier ucraino’, accusando la maggioranza di mettere a rischio la credibilità internazionale dell’Italia per meri calcoli interni. Ancora più duro il Movimento 5 Stelle, che parla di ‘ipocrisia dell’esecutivo’ e di una ‘maggioranza ormai spaccata nei fatti sul prolungamento del conflitto’, invitando Meloni a riferire urgentemente in Parlamento anziché minimizzare il caso.

Questa levata di scudi dimostra come la polemica sia la diretta conseguenza della frenesia da campagna elettorale permanente in vista delle prossime elezioni politiche. La vicinanza delle urne esaspera i toni e spinge le minoranze, prive di un programma alternativo credibile, a cercare crepe immaginarie nella coalizione di centrodestra. La dialettica interna tra i partiti della maggioranza, accentuata dai posizionamenti identitari di questi giorni, non è un segnale di crisi strutturale, ma la naturale dinamica pre-elettorale dove ogni forza politica cerca di parlare al proprio elettorato di riferimento.

In questo scenario, la figura di Giorgia Meloni emerge ancora una volta come il vero baricentro di stabilità e autorevolezza del Paese. Mentre il dibattito si perde nei tatticismi e nelle dichiarazioni incendiarie dell’opposizione, la Premier mantiene la barra dritta, garantendo il rispetto degli impegni internazionali dell’Italia. Il governo non vacilla di fronte alle speculazioni: la firma di Giorgetti arriverà nei tempi previsti, archiviando la polemica come l’ennesimo polverone sollevato da chi confonde la normale amministrazione dello Stato con lo scontro ideologico.

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