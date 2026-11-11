Abu Dhabi umilia Bruxelles: l’Europa scopre di non contare

Esteri

Frammentazione e oltranzismo hanno relegato Bruxelles in una posizione marginale

di Ernesto Ferrante - 11 Novembre 2026

È bastata una giornata ad Abu Dhabi per demolire mesi di retorica europea. I proclami della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, l’attivismo francese e l’oltranzismo della nuova diplomazia in mimetica targata Kaja Kallas si sono infranti contro una porta rimasta chiusa. Quando sono iniziati i colloqui destinati a disegnare la futura architettura di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa, attorno al tavolo sedevano americani, russi e ucraini. L’Unione Europea era altrove. Non si tratta di protocollo, ma di rapporti di forza. Per mesi Bruxelles si è presentata come protagonista indispensabile di qualsiasi soluzione del conflitto. Negli Emirati Arabi Uniti, però, il formato negoziale è stato definito da Washington senza il coinvolgimento diretto dell’Ue.

Le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio certificano questa realtà. I colloqui sono stati definiti “molto produttivi”, ma il formato resta trilaterale. Gli europei verranno coinvolti in una fase successiva. Dietro la cautela diplomatica emerge quindi un fatto politico preciso. È la smentita più evidente della narrazione costruita negli ultimi mesi dalla Commissione europea e dall’Eliseo. Per questo suonano come un’implicita ammissione le parole della portavoce comunitaria Paula Pinho, che parla di futuri “tavoli” multilaterali senza poter indicare né tempi né modalità. L’Europa non sta guidando il processo, lo sta aspettando. Peraltro le divisioni interne restano profonde. Bulgaria, Slovacchia e Ungheria mantengono riserve sui nuovi strumenti di finanziamento a Kiev, mentre Berlino chiede uno sforzo condiviso. Una frammentazione che continua a indebolire il peso internazionale dell’Unione.

Una possibile via d’uscita potrebbe essere quella indicata dall’Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che senza una voce unica europea nessuno considererà Bruxelles un interlocutore indispensabile. Più che una formula, è una diagnosi politica. Se vuole tornare a contare, l’Europa deve costruire una rappresentanza realmente unitaria e una strategia comune. Fuori dall’Unione, intanto, anche il Regno Unito tenta di ritagliarsi un proprio spazio. Londra punta ad aprire nuovi canali di comunicazione con Mosca e investe in tecnologie per rafforzare la sorveglianza delle attività russe nell’Atlantico del Nord. Una strategia che difficilmente basterà a garantire ai britannici un ruolo centrale nella trattativa.

Sul fronte degli aiuti a Kiev, Guido Crosetto ha ribadito la continuità della linea italiana. Il prossimo pacchetto seguirà la procedura prevista dalla legge e sarà il tredicesimo dall’inizio della guerra, confermando un impegno che ha attraversato governi diversi. Il ministro ha inoltre escluso qualsiasi indebolimento delle capacità difensive nazionali, evitando però di entrare nel dettaglio delle forniture.

Netta la posizione di Sergei Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha chiarito che Mosca non intende accettare una semplice tregua senza aver prima definito il quadro politico successivo. Per il Cremlino il negoziato non riguarda soltanto la fine delle ostilità ma la costruzione di una nuova architettura di sicurezza regionale. Da qui le accuse all’Unione Europea, sospettata di voler utilizzare un eventuale cessate il fuoco per consentire a Kiev di riarmarsi. Una frase più di tutte fotografa il momento europeo. Commentando la presenza dei rappresentanti dell’Ue negli Emirati, Lavrov ha osservato: “Sono volati ad Abu Dhabi. Che se ne stiano in albergo”.

Una provocazione che coglie però un punto reale. Se Washington tratta, Mosca negozia e Kiev difende i propri interessi, Bruxelles continua ostinatamente a confondere le dichiarazioni con il potere. Von der Leyen rivendica una centralità che i fatti non confermano. La Francia insegue ambizioni da potenza mediatrice. Kaja Kallas, invece, sembra aver trasformato l’intransigenza in una maldestra strategia diplomatica, dimenticando che la diplomazia serve a entrare nelle stanze dove si decide, non a moltiplicare le esclusioni. Mentre a Bruxelles qualcuno continua a scambiare i comunicati per influenza geopolitica, altri stanno già scrivendo le regole del dopoguerra. Senza chiedere il permesso alla Kallas.