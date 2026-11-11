Esteri

Hegseth salvo alla Camera, naufraga l’impeachment: Trump canta vittoria e attacca i Democratici

La maggioranza repubblicana respinge la procedura contro il segretario alla Difesa con 211 voti contrari contro 204 favorevoli

di Ernesto Ferrante - 11 Novembre 2026

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha affossato il tentativo di impeachment nei confronti del segretario alla Difesa Pete Hegseth. La mozione, presentata dal deputato repubblicano uscente Thomas Massie, è stata respinta con 211 voti contrari e 204 favorevoli, consolidando il sostegno della maggioranza repubblicana all’ex volto di Fox News scelto da Donald Trump per guidare il Pentagono. Massie aveva accusato Hegseth di aver abusato dei poteri legati al suo incarico, puntando in particolare sulle decisioni e sulla gestione delle tensioni con l’Iran. Ma l’iniziativa non è riuscita a incrinare il fronte repubblicano.

L’esultanza di Trump

La risposta di Donald Trump è arrivata immediatamente attraverso Truth Social, con toni trionfalistici e un attacco diretto agli avversari politici. “Il tentativo dei Democratici di mettere sotto accusa il segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente fallito. Ogni singolo repubblicano, fatta eccezione per Thomas Massie, un vero perdente, ha votato a favore di Pete”. Per il presidente, il voto rappresenta una conferma della linea adottata dall’amministrazione sul piano della sicurezza nazionale e della politica estera.

Il Pentagono come terreno di scontro politico

Trump ha collegato il risultato parlamentare ai successi che attribuisce alla propria agenda internazionale e militare, citando le operazioni in Venezuela e in Iran, oltre ai dati sul reclutamento delle forze armate americane. “I democratici continuano a strumentalizzare e abusare degli Stati Uniti d’America. Bisogna fermarli. Rendiamo l’America di nuovo grande”, ha dichiarato il tycoon. Il fallimento della mozione conferma così la compattezza repubblicana attorno a Hegseth e, soprattutto, dimostra come il Pentagono sia diventato uno dei nuovi fronti dello scontro politico permanente che domina Washington. In un Congresso sempre più polarizzato, anche la sicurezza nazionale si trasforma in un campo di battaglia elettorale.

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