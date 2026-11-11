Politica

Il grande bluff di Pd e 5Stelle in Campania

La vicenda Soresa consacra il fallimento del "campo largo": un'alleanza tattica rimasta ostaggio dei propri equilibri interni di potere

di Angelo Vitale - 11 Novembre 2026

Un patto di potere ereditato in Campania senza scossoni in casa Pd, una centrale d’acquisti intoccata per undici mesi e il cortocircuito etico dei 5 Stelle. Mentre la Dda svela la saldatura tra passato e presente nella sanità regionale, il governatore campano Roberto Fico riscopre la “discontinuità” solo di fronte alle manette. E questo diventa il primo capitolo della storia di una restaurazione mascherata.

Il grande bluff di Pd e 5Stelle in Campania

C’è una sottile, perversa ironia nella parabola del “campo largo” campano. Quella coalizione imponente, nata da un accordo politico formale tra il passato deluchiano e il presente grillino – benedetta a Roma da Elly Schlein e Giuseppe Conte con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a far da benevoli e interessati orpelli di contorno -, aveva promesso la svolta epocale e la bonifica etica.

Poi arriva l’ennesimo blitz dell’Antimafia e la narrazione del rinnovamento crolla sotto il peso di una realtà amministrativa rimasta congelata nei medesimi assetti che per un decennio sono stati oggetto di altisonanti requisitorie elettorali.

Le garanzie costituzionali valgono per tutti, ovviamente. E le ipotesi di reato della Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri – corruzione, turbativa d’asta e l’ombra del concorso esterno con il clan Veneruso – dovranno superare il vaglio delle aule di giustizia.

La presunzione di innocenza riguarda l’ex senatore dem Tommaso Casillo, gli imprenditori Mario e Marco Langella, l’ex deputata grillina Teresa Manzo e tutti gli indagati. Il giudizio penale spetta esclusivamente ai magistrati.

Il gattopardismo in salsa centrosinistra

Ciò che spetta ad un giornalismo che non vuole recitare a soggetto è invece il giudizio politico e amministrativo su un modello di governo che si svela per quello che è: un’operazione di puro gattopardismo istituzionale.

Al centro della bufera c’è la spa Soresa, la cassaforte della sanità campana, con maxi-appalti contestati per oltre 53 milioni di euro tra barelle ospedaliere e rifiuti. Ma il dato politico più sconcertante è la continuità storica dei protagonisti. La Langella Mario srl — la società sequestrata perché ritenuta il braccio imprenditoriale del clan — non era affatto un nome sconosciuto nelle stanze della Regione Campania. Già nel gennaio 2019 l’Antitrust inflisse oltre 1,3 milioni di euro di multa a un “cartello” di imprese, tra cui figuravano i Langella, colpevoli di aver truccato i lotti di una gara Soresa per i rifiuti sanitari sotto il primo mandato di Vincenzo De Luca.

Quando nel dicembre 2025 Roberto Fico si è insediato a Palazzo Santa Lucia, quel precedente era scritto nei faldoni della Regione. Eppure, per undici lunghi mesi, la governance di Soresa guidata da Tommaso Casillo – nominato da De Luca nell’ottobre 2022 – è rimasta intonsa, mai sfiorata da una verifica o da un dubbio.

Nessun coraggio politico

L’alibi societario accampato nei corridoi e lontano dalle telecamere (“senza giusta causa rischiavamo il danno erariale”) è una fragile foglia di fico. La politica, quando vuole rompere davvero col passato, possiede strumenti di indirizzo e moral suasion. Si è preferito invece il silenzio, garantendo la continuità dei flussi di potere in cambio della stabilità della maggioranza: una saldatura perfetta tra passato e presente.

Il moralismo dei grillini

Se la gestione sanitaria svela la sostanza gattopardesca dell’alleanza, è sul terreno del moralismo che la vicenda si fa farsesca. Tra gli indagati spicca infatti Teresa Manzo, ex deputata 5Stelle, accusata di presunti accordi corruttivi per favorire una nomina ministeriale in cambio dell’assunzione del proprio compagno.

La parabola epica del Movimento, nato sul mito di “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno” contro le parentopoli altrui, si infrange nella più classica delle raccomandazioni domestiche. Gli ex inflessibili censori si rivelano maestri nelle medesime consorterie che denunciavano altrove, continuando a stracciarsi le vesti solo per le magagne degli avversari.

Roberto Fico “tonno in scatola”

Non a caso, la reazione più spietata dall’opposizione è arrivata dal leghista Gianpiero Zinzi: “Roberto Fico non può fare il tonno in scatola davanti a quanto sta emergendo”. L’immagine è folgorante. Fico, il presidente “puro” rimasto per undici mesi immobile dentro la scatola protettiva dell’accordo con De Luca, si riscopre giacobino solo quando la Guardia di Finanza varca le soglie di Soresa.

L’azzeramento d’urgenza del CdA non è coraggio politico, ma un tardivo riflesso di autoconservazione. Come sottolineato dal centrodestra con Sangiuliano e Martusciello, la vera discontinuità non si dichiara a cose fatte davanti alle telecamere, ma si pratica ogni giorno con i controlli preventivi.

La vicenda Soresa consacra il fallimento del “campo largo”: un’alleanza tattica rimasta ostaggio dei propri equilibri interni di potere. Roberto Fico sta rispondendo ancora con la solita retorica dei principi a disastro avvenuto. Dimostra di non essere il rinnovatore della Campania ma soltanto l’ultimo, immobile spettatore del suo declino.