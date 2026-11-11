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Palazzo Chigi in cambio del Colle. La proposta che farebbe impallidire Cencelli

Con l’incombere del rischio che le primarie tra Schlein e Conte risultino eccessivamente divisive, finendo per minare l’alleanza invece di puntellarla, Rocco Casalino propone una strategia spartitoria tale da rendere il ‘manuale Cencelli’ una lettura per principianti o, comunque, per neofiti della politica

di Giuseppe Ariola - 11 Novembre 2026

Le principali critiche dell’opposizione alla nuova legge elettorale sono state spazzate via in un sol colpo. In poche righe. E a rovesciare completamente – e involontariamente – la narrazione del centrosinistra sulla riforma elettorale ci ha pensato addirittura Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte quando sedeva a Palazzo Chigi. L’ex numero uno della comunicazione del Movimento 5 Stelle, attraverso Sintesi, la sua nuova creatura editoriale, ha infatti lanciato una proposta ai principali leader del campo largo. Con l’incombere del rischio che le primarie tra Schlein e Conte risultino eccessivamente divisive, finendo per minare l’alleanza invece di puntellarla, Casalino propone una strategia spartitoria tale da rendere il ‘manuale Cencelli’ una lettura per principianti o, comunque, per neofiti della politica. Chi vince le primarie va a Palazzo Chigi, ma assicura all’avversario il ruolo di protagonista nelle manovre per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica.

Il ‘lodo’ Casalino

Una sorta di baratto ai massimi livelli delle istituzioni che non si era mai sentito prima. Fosse solo per la delicatezza del ruolo del Capo dello Stato e per la sua funzione di terzietà. Anche questo è stato, evidentemente, sdoganato dalle parti di un movimento che negli anni ha dimostrato di essere totalmente a digiuno di cultura politica e grammatica istituzionale. A Casalino va però riconosciuto il merito di aver smontato tutte le bufale costruite ad arte contro il centrodestra a proposito della nuova legge elettorale. A prescindere che la riforma piaccia o meno. Che sia migliore o peggiore di altre. Fin da quando la prima bozza dello Stabilicum ha fatto il suo ingresso sulla scena, la maggioranza è stata infatti dipinta come alla disperata ricerca di cambiare le regole del gioco a proprio uso e consumo.

L’elezione degli organi di garanzia

Ovvero, di aver immaginato un nuovo sistema elettorale che le garantisse la vittoria alle prossime politiche. Poi, a proposito del premio di maggioranza, le accuse dell’opposizione sono state tanto più dure. Il centrodestra vuole accaparrarsi i numeri parlamentari per eleggere da solo gli organi di garanzia, è stato lo spettro agitato dai partiti del campo largo. Il riferimento, ovviamente, è in particolare al Presidente della Repubblica. Ma più in generale riguarda tutte quelle votazioni di Camera e Senato che richiedono una maggioranza qualificata. Oggi, per esempio, a Montecitorio si riunirà il Parlamento in seduta comune per il secondo tentativo di eleggere i componenti laici del Csm. Il primo è già andato a vuoto per la mancata intesa tra i partiti.

L’elezione dei componenti laici del Csm

Il che ha reso impossibile per tutti i candidati raggiungere la soglia dei tre quinti dell’Assemblea necessaria durante i primi tre scrutini. Un copione che si ripeterà almeno fino alle quarta votazione, quando il quorum si abbasserà. A seguire il ragionamento delle opposizioni, dalla prossima legislatura questo problema non si sarebbe posto, perché il centrodestra sarebbe stato autosufficiente. Ovviamente, neanche aver fissato un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori – quindi al di sotto della cosiddetta soglia di garanzia – per chi dovesse vincere le elezioni è servito a suo tempo a stroncare le polemiche. Adesso, grazie a Casalino, questi paradigmi sono stati letteralmente capovolti.

Silenzio dal campo largo

Non solo si parte dall’assunto che il centrosinistra possa vincere le prossime elezioni, come effettivamente è, ma addirittura si palesa l’ambizione – e, secondo l’ex portavoce di Conte, la possibilità – di allungare lo zampino sul Colle in barba a tutti i principi e le regole per l’elezione della più alta carica della Repubblica. Conte smentisce di essere interessato alla “poltrona”, Schlein & company evitano invece di esporsi. La speranza è che si tratti di un atteggiamento dovuto all’imbarazzo o all’essersi trovati davanti a una suggestione da non prendere neanche in considerazione. Perché se così non fosse saremmo di fronte a una doppia operazione verità: non solo la nuova legge elettorale – come ormai è chiaro a tutti – non agevola nessuna coalizione in particolare, ma chi ambisce a forzare la mano sugli organi di garanzia non è nel centrodestra, si trova dall’altra parte del campo.

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