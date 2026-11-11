Torino

All’aeroporto di Torino il primo official store dedicato alla città e al suo city brand

di Redazione - 11 Novembre 2026

Alla vigilia delle Nitto ATP Finals, che porteranno a Torino persone da tutto il mondo per assistere al prestigioso torneo internazionale, è stato inaugurato al Turin Airport – alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo,dell’assessore ai Grandi eventi Domenico Carretta e dell’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno – il primo official store dedicato alla città e al suo city brand.

Il nuovo punto vendita rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere l’identità e l’immagine di Torino, in uno dei principali luoghi di accesso alla città; viaggiatori e turisti potranno acquistare i gadget ufficiali con il marchio “torino:”, portando con sé un segno distintivo della città e un ricordo indelebile della loro visita.

“L’apertura del primo punto vendita ufficiale con i prodotti del nuovo city brand della Città – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – arriva in un momento significativo, alla vigilia delle Nitto ATP Finals 2026, in una Torino che continua ad accogliere un numero sempre crescente di visitatori e a rafforzare la sua attrattività turistica. Offrirà al nostro city brand una vetrina privilegiata in aeroporto, uno dei principali punti di accesso alla città. Chi lascerà Torino potrà così portare con sé gadget e prodotti che ne raccontano e ne valorizzano l’identità. Un modo per prolungare nel tempo il ricordo del proprio soggiorno e delle bellezze di una città capace di stupire e di sorprendere chi la visita”.

“Chi visita Torino desidera spesso portare con sé qualcosa che racconti la città e mantenga vivo il ricordo del soggiorno – ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. L’aeroporto, uno dei principali punti di accesso al territorio, è parte di questa esperienza e contribuisce a far conoscere l’identità di Torino a un pubblico internazionale. Un ruolo che si affianca a quello di infrastruttura di collegamento e sostiene la valorizzazione della città anche oltre i confini nazionali”.

Alcuni dei prodotti della collezione sono già stati utilizzati in questi mesi per accogliere e omaggiare gli ospiti istituzionali e le delegazioni in visita a Palazzo Civico, contribuendo a diffondere il nuovo city brand anche al di fuori dei confini nazionali.

La collezione comprende un’ampia gamma di prodotti e accessori pensati per accompagnare la vita quotidiana e i viaggi: t-shirt e felpe, berretti, shopper e zaini, quaderni, penne, portachiavi, calamite, tazze, bicchieri termici e borracce. Licenziataria ufficiale e produttrice del merchandising è l’azienda torinese Artefatto, che gestirà anche il punto vendita.

Lo store aeroportuale rappresenta solo il primo luogo fisico dove acquistare merchandising ufficiale “torino:”. Il programma di sviluppo e di valorizzazione del brand cittadino prevede una progressiva estensione della distribuzione sul territorio ad ulteriori punti informativi e di accoglienza gestiti dalla Città e dagli enti partner e, nel corso del 2027, la progressiva estensione alla rete museale, ai luoghi culturali e ad altri canali retail.

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