Politica

Fisco, liti e autogol: il campo largo è il miglior ufficio stampa di Palazzo Chigi

di Eleonora Manzo - 24 Novembre 2026

Il turismo ideologico ha sempre avuto un fascino irresistibile a sinistra, ma raramente regala spettacoli pirotecnici come l’ultima gita fuori porta di Elly Schlein. Mentre l’esecutivo lavora alla manovra cercando di tenere dritta la barra dei conti pubblici, la segretaria del Partito Democratico ha pensato bene di volare a Parigi per prendere appunti da Gabriel Zucman, il guru francese della tassa sui super-ricchi. Una mossa talmente prevedibile da sembrare scritta direttamente dagli spin doctor del centrodestra.

E infatti Antonio Tajani non ha perso un solo secondo. Il leader di Forza Italia si è avventato sulla notizia con la gioia di chi si vede servire su un piatto d’argento l’assist perfetto, bollando l’iniziativa come un ‘Erasmus della patrimoniale’ e accusando i dem di essersi arruolati con economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Certo, infierire oggi su questa opposizione ricorda molto lo sport poco nobile di sparare sulla Croce Rossa.

Ma come biasimare il vicepremier? Quando l’avversario si infila da solo in un vicolo cieco con tanto entusiasmo, resistere alla tentazione di suonare la carica è umanamente impossibile.

Il vero capolavoro comico, però, si consuma tutto dentro i confini del campo largo. La coalizione progressista riesce nell’impresa titanica di spaccarsi persino sulla sua bandiera identitaria preferita. Da una parte c’è Nicola Fratoianni che brandisce la patrimoniale come un ultimatum esistenziale: o si colpiscono i patrimoni sopra i 5,4 milioni, o niente alleanza.

Dall’altra c’è Schlein, che preferisce il modello Zucman con un prelievo del 2% oltre i cento milioni, giusto per darsi un tono internazionale. In mezzo, il solito caos. Giuseppe Conte frena, ricordando che altrove l’esperimento è fallito e chiedendo di colpire invece le speculazioni finanziarie, mentre Matteo Renzi al solo sentir pronunciare la parola patrimoniale reagisce come un vampiro davanti all’aglio, bollandola come uno slogan buono solo per far scappare i capitali.

È l’eterna condanna di una sinistra che, a corto di idee per far crescere la torta, litiga furiosamente su come affettarla prima ancora di averla infornata. Ed è proprio qui che si gioca la partita decisiva verso le prossime elezioni politiche. Questo psicodramma fiscale rischia di trasformarsi in una zavorra elettorale micidiale per il centrosinistra e in una polizza assicurativa per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni.

Per l’elettorato italiano, composto in larga misura da piccoli risparmiatori, proprietari di casa e ceto medio produttivo, la parola patrimoniale suona come un allarme antiaereo. Anche se impacchettata con il fiocco parigino del contributo ai miliardari, il sospetto atavico degli italiani resta identico, si comincia dai super-ricchi e si finisce immancabilmente per mettere le mani sui risparmi di famiglia.

Così il governo Meloni non deve nemmeno sforzarsi troppo per marcare la differenza. Mentre l’opposizione si avvita in liti condominiali sulle aliquote, Palazzo Chigi rivendica la linea della stabilità, del sostegno alle imprese e della riduzione della pressione fiscale sul lavoro.

Alle urne, il confronto rischia di ridursi a uno schema elementare ma letale: da una parte una coalizione compatta che difende chi produce, dall’altra un cartello rissoso che non sa accordarsi su chi tassare, ma ha già deciso che qualcuno dovrà pagare il conto. Se il buongiorno si vede dal mattino parigino, per il campo largo la strada verso Palazzo Chigi resta tutta in salita.

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