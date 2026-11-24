Editoriale

Il ritorno dell’Elevato, il fratellino Dibba e la scatoletta riciclata

di Laura Tecce - 24 Novembre 2026

A volte ritornano. E Beppe Grillo, dopo una lunga assenza dalla scena politica, ha scelto il salotto di Fabio Fazio per riaffacciarsi, rispolverare il vecchio album di famiglia e rimettere in circolo il marchio del grillismo. Il fondatore dei Cinque Stelle non si limita a ricordare i bei tempi della rivoluzione: torna a rivendicare un ruolo e indica anche il possibile compagno di una nuova ripartenza, Alessandro Di Battista. “Se facesse un partito gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”: più che una dichiarazione d’affetto, una disponibilità politica.

E soprattutto un avvertimento a Giuseppe Conte, al quale “l’Elevato” non ha alcuna intenzione di consegnare in esclusiva la storia pentastellata. Il prediletto Dibba è il volto di una stagione costruita sulle piazze, sulle proteste, sull’antipolitica e sulla promessa di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Il ritorno alle origini passa da lui, uno dei protagonisti più riconoscibili della prima ora grillina, rimasto fuori dal Movimento mentre Conte ne assumeva la guida e ne ridisegnava identità e collocazione.

Grillo ora sembra voler recuperare quel pezzo di storia, rimettere insieme una compagnia dispersa e ritagliarsi il ruolo di “padre nobile”: una definizione elegante per chi, in realtà, continua a rivendicare la paternità della creatura. Il problema è che il figlio politico, nel frattempo, è cresciuto, ha cambiato casa e ha trovato un altro capofamiglia.

Ma il fondatore adesso bussa alla porta e la questione del simbolo rende il messaggio ancora più esplicito: Grillo ha ricordato che a gennaio potrebbe arrivare una decisione giudiziaria sulla titolarità del marchio dei Cinque Stelle. “Se il giudice dice che il Movimento è mio, me lo prendo”: più chiaro di così… E ha pure aggiunto che potrebbe concederlo in uso a non meglio identificati “under 25”.

La sentenza, naturalmente, deve ancora arrivare, ma la posta in gioco è evidente. Da una parte Conte, che ha preso le redini del Movimento e lo ha portato nell’area progressista; dall’altra il fondatore, pronto a riprendersi un simbolo che non è affatto un cimelio da esporre in salotto, bensì un pezzo di potere politico ancora spendibile.

Un tesoretto che l’Elevato potrebbe offrire a Di Battista, affiancato – o in comproprietà, non si è ben capito a dire il vero – dai fantomatici esponenti della Gen Z, per ora senza nome né volto. Da un lato, dunque, il ritorno di un protagonista della vecchia stagione; dall’altro, la promessa di una nuova generazione.

Le due ipotesi potrebbero anche convivere, ma allora qualcuno dovrebbe spiegare quale sia il progetto: un partito costruito attorno a un volto già noto o un Movimento consegnato a ragazzi che quella stagione non l’hanno nemmeno vissuta? Il “nuovo”, a quanto pare, ha bisogno della badante.

E anche di un possibile contenitore per questa operazione: Schierarsi, l’associazione culturale nata nel 2023 per iniziativa di Di Battista, di cui l’ex parlamentare è vicepresidente. Per ora non è un partito e non è stata annunciata alcuna candidatura: siamo ancora nel campo delle suggestioni.

Eppure Schierarsi ha già fatto della battaglia contro il finanziamento pubblico all’editoria una delle proprie bandiere, con la campagna “Basta soldi ai giornali”. Una storia già vista – dal “reddito di giornalanza” ai cronisti liquidati come “pennivendoli” – con il solito vecchio obiettivo: delegittimare chi fa informazione.

Grillo e il suo pupillo, su questo terreno, non hanno mai avuto bisogno di presentazioni. Ma siamo davvero sicuri che, qualora Schierarsi dovesse un giorno trasformarsi in un soggetto politico, applicherebbe solertemente anche a casa propria lo stesso metro di trasparenza invocato nei confronti dei giornali?

Quote associative, contributi, donazioni e impiego delle risorse: tutto alla luce del sole, naturalmente. E proprio sul terreno della coerenza arriva un altro gustoso elemento: gli endorsement. Di Battista ha già incassato il sostegno di Rula Jebreal, voce del fronte mediatico pro-palestinese, e di Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano.

Entrambi si sono detti pronti a fare campagna elettorale per lui. Poco importa che il partito, al momento, non esista e che non ci siano candidature sul tavolo: il punto è un altro. Nessuno pretende che un giornalista sia privo di idee o simpatie politiche.

La questione cambia quando un commentatore annuncia di voler scendere in campo per una parte e poi continua a essere percepito come un osservatore esterno. Scanzi, in particolare, non si è limitato a esprimere una preferenza: ha dichiarato la propria intenzione di impegnarsi nella campagna elettorale di un eventuale candidato.

È il passaggio dalla tribuna al campo. E chi sceglie di indossare una maglia dovrebbe avere il coraggio di dichiararlo anche quando torna a commentare la partita: è una scelta legittima, ma non neutra sul piano della percezione pubblica. Fuori di metafora: il lettore deve sapere da quale posizione parla chi commenta la politica.

La scatoletta di tonno, alla fine, si è richiusa. Ma dentro, a quanto pare, sono rimasti sempre gli stessi vizi: indipendenza e trasparenza diventano una ghigliottina per gli altri e una faccenda privata quando si tratta degli amici.

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