Esteri

Il confronto globale resta tra gli Stati Uniti e la Cina

di Mauro Trieste - 24 Novembre 2026

Le chiamano gigafactory, ma il termine non rende fino in fondo la portata della trasformazione in corso. Sono il cuore industriale della nuova economia globale, il punto d’incontro tra transizione energetica, geopolitica, sicurezza nazionale e rivoluzione digitale. Chi controlla questi enormi stabilimenti ha le mani su una parte crescente della filiera tecnologica del futuro, dall’automotive ai sistemi di accumulo energetico, fino ai data center che alimentano l’intelligenza artificiale. La corsa, già iniziata, ha come protagonisti indiscussi Cina e Stati Uniti. L’Europa, nonostante gli annunci e i piani industriali, continua invece a muoversi in ritardo, frenata da procedure burocratiche più lente, costi energetici elevati e una frammentazione decisionale che rende difficile competere con le grandi potenze.

I numeri fotografano un divario che appare oggi sempre più marcato. Secondo il più recente Global EV Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, la capacità produttiva mondiale di batterie agli ioni di litio ha superato i 4 terawattora annui. Oltre l’80% di questa capacità è concentrato in Cina. Stati Uniti e Unione europea si dividono quote nettamente inferiori, attorno al 6-7% ciascuno. Ancora più impressionante è il quasi monopolio cinese nelle fasi a monte della filiera, con circa il 90% della produzione di materiali catodici e anodici e quasi il 98% delle batterie al litio-ferro-fosfato, oggi sempre più diffuse sia nei veicoli elettrici sia nei sistemi di accumulo stazionario.

La rivoluzione elettrica parla cinese

Non si tratta di un fenomeno nato spontaneamente. Alle spalle vi sono oltre due decenni di pianificazione industriale, sostegno pubblico, credito agevolato e coordinamento strategico tra governo centrale, amministrazioni locali e imprese nazionali. Colossi come Catl e Byd sono diventati campioni globali grazie a politiche che hanno privilegiato la crescita della capacità produttiva e l’espansione tecnologica ben prima che il resto del mondo comprendesse la portata della rivoluzione elettrica. Questa concentrazione solleva inevitabilmente interrogativi sulla concorrenza. Molti analisti parlano ormai di una posizione dominante difficilmente contestabile. Pechino controlla infatti non soltanto la produzione delle celle, ma anche la raffinazione di materie prime critiche come litio, nichel, cobalto e grafite. In caso di tensioni geopolitiche o restrizioni commerciali, una parte significativa dell’industria occidentale potrebbe trovarsi esposta a rischi di approvvigionamento paragonabili a quelli vissuti dall’Europa con il gas russo prima della guerra in Ucraina.

Gli incentivi pubblici negli Usa

Washington ha deciso di reagire facendo ricorso alla politica aggressiva, uno strumento che nel continente europeo continua a suscitare un misto di ammirazione e preoccupazione. L’Inflation Reduction Act, approvato nel 2022, ha avviato il più vasto programma di incentivi pubblici alla reindustrializzazione tecnologica degli ultimi decenni. Attraverso crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e sostegni alla produzione nazionale, gli Stati Uniti hanno creato un ambiente estremamente favorevole alla realizzazione di nuove gigafactory. I risultati cominciano a vedersi. Stando al Clean Investment Monitor, dal varo dell’Inflation Reduction Act sono stati annunciati circa 380 nuovi impianti manifatturieri legati alle tecnologie energetiche pulite. Gli investimenti trimestrali nel settore sono passati da 2,5 miliardi di dollari nel 2022 a circa 14 miliardi nel 2025. Una crescita che ha trasformato il Paese in uno dei principali poli mondiali per la produzione di batterie e componenti strategici.

Tempi amministrativi più brevi per accumulare un vantaggio

La differenza rispetto all’Europa è marcata. A marcare la distanza è soprattutto la velocità amministrativa. Pur nel rispetto di norme ambientali e procedure autorizzative complesse, gli Stati Uniti hanno costruito un sistema capace di offrire agli investitori tempi relativamente certi e una prospettiva di lungo periodo. Un elemento determinante in un settore nel quale la rapidità delle decisioni conta quasi quanto il capitale investito.

L’Unione europea continua invece a scontare limiti strutturali che rischiano di trasformarsi in una zavorra competitiva. La Corte dei Conti europea ha più volte evidenziato come il continente corra il pericolo di raggiungere gli obiettivi della transizione energetica utilizzando tecnologie prodotte altrove. Costi energetici elevati, iter autorizzativi lunghi, difficoltà nell’accesso alle materie prime e una normativa spesso stratificata rendono più onerosa la costruzione di nuove capacità produttive.

Gigafactory e intelligenza artificiale

La partita delle gigafactory va ben oltre il settore automobilistico e si intreccia con la competizione tecnologica più importante del nostro tempo, quella per l’intelligenza artificiale. L’addestramento dei modelli avanzati richiede una quantità crescente di energia elettrica e infrastrutture di accumulo. I grandi data center che alimentano l’IA consumano ormai volumi energetici paragonabili a quelli di intere città. Di conseguenza, batterie, reti elettriche e sistemi di stoccaggio stanno diventando componenti strategiche dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale.

Sfida a due tra Washington e Pechino

Anche in questo campo il confronto globale si sta polarizzando tra Washington e Pechino. Secondo l’AI Index Report 2025 dell’Università di Stanford, gli Stati Uniti mantengono la leadership nello sviluppo dei modelli più avanzati. Nel 2024 le organizzazioni americane hanno realizzato quaranta modelli di punta, contro quindici sviluppati in Cina e appena tre in Europa. Ancora più evidente è il vantaggio negli investimenti privati, con oltre 109 miliardi di dollari negli Stati Uniti contro circa 9 miliardi in Cina.

Tuttavia il rapporto segnala anche che il divario qualitativo tra le piattaforme sviluppate nei due Paesi si sta riducendo rapidamente. I modelli cinesi recuperano terreno anno dopo anno, sostenuti da un ecosistema che integra manifattura avanzata, politica industriale, disponibilità di dati e sostegno statale. È proprio in questa intersezione che si gioca la vera sfida.