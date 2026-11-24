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Trump rilancia la pena di morte: scontro totale con Newsom sulle 548 condanne commutate

Dal Dipartimento di Giustizia il presidente annuncia una stretta sulle esecuzioni federali e attacca il governatore della California

di Ernesto Ferrante - 24 Novembre 2026

Donald Trump riporta la pena capitale al centro del dibattito nazionale e sceglie il Dipartimento di Giustizia come teatro di un nuovo affondo contro Gavin Newsom. Davanti ai familiari di diverse vittime di reati violenti, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato al procuratore generale di accelerare l’esecuzione delle condanne a morte federali e ha definito “uno degli atti di ingiustizia più scioccanti” la decisione del governatore californiano di svuotare il più grande braccio della morte dell’Occidente. L’annuncio arriva poche settimane dopo la decisione di Newsom di commutare le condanne capitali di tutti i 548 detenuti presenti nel braccio della morte della California, trasformandole in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Una misura che, secondo il governatore democratico, risponde alla convinzione che “l’uccisione sancita dallo Stato” sia incompatibile con i valori californiani.

L’attacco di Trump: “Tradite le vittime”

Nel suo intervento, Trump ha accusato Newsom di aver concesso clemenza ad alcuni dei criminali più efferati detenuti nello Stato, sostenendo che tra i beneficiari figurano assassini di bambini, serial killer e stupratori omicidi. Il presidente ha presentato la scelta del governatore come l’ennesima prova della presunta debolezza democratica sul fronte della sicurezza pubblica. “Una volta che le giurie si sono espresse, la pena capitale sarà rapida e certa”, ha dichiarato il POTUS, annunciando inoltre nuove direttive affinché il Dipartimento di Giustizia richieda la pena di morte nei casi più gravi, compresi gli omicidi di minori.

La replica della California

L’ufficio di Newsom ha reagito immediatamente. In una nota pubblicata sui social ha ricordato che nessuno dei detenuti interessati dalla commutazione tornerà in libertà. Tutti sconteranno l’ergastolo e moriranno in carcere. Da Sacramento è arrivato anche un contrattacco politico diretto alla Casa Bianca. Lo staff del governatore ha accusato il tycoon di usare con disinvoltura il potere di grazia a favore di persone vicine ai suoi ambienti politici e finanziari, trasformando così il confronto sulla pena di morte in una battaglia più ampia sulla giustizia e sull’uso del potere presidenziale.

Un duello che profuma di 2028

Dietro lo scontro giudiziario si intravede ormai una sfida politica nazionale. Newsom, considerato da molti osservatori statunitensi uno dei possibili candidati democratici alle presidenziali del 2028, ha trasformato l’abolizione di fatto della pena di morte in California in uno dei lasciti più significativi del suo mandato. Reuters, Associated Press e diversi media americani sottolineano come la mossa abbia un forte valore simbolico e rappresenti la più vasta commutazione collettiva di condanne capitali nella storia degli Stati Uniti. La California non esegue una condanna a morte dal 2006, nonostante la pena capitale sia rimasta formalmente prevista dall’ordinamento statale e sia stata confermata dagli elettori nei referendum del 2012 e del 2016. Con 548 detenuti condannati, lo Stato ospitava il più grande braccio della morte dell’emisfero occidentale.

La frattura americana

Il confronto tra Trump e Newsom fotografa due visioni opposte dell’America. Da una parte il ritorno alla linea della “legge e ordine”, con una pena capitale presentata come strumento di deterrenza e giustizia per le vittime. Dall’altra la convinzione che lo Stato non debba mai esercitare il potere di togliere la vita, neppure ai colpevoli dei crimini più atroci. Una frattura culturale e politica che attraversa da decenni gli Stati Uniti e che ora, con il possibile avvicinarsi della corsa presidenziale del 2028, rischia di trasformarsi in uno dei terreni di scontro più esplosivi della prossima stagione elettorale.

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