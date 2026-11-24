Torino

“La guerra civile”, il mondo di oggi attraverso la scrittura di Lucano

di Redazione - 24 Novembre 2026

All’Astra, per la stagione del TPE, repliche sino al 29 novembre

“Pharsalia” o “Bellum civile” è il racconto della lotta fratricida tra Cesare e Pompeo che, nel 61 dopo Cristo, poco più che ventenne, Marco Anneo Lucano, nipote di Seneca, iniziò a comporre prima che la volontà di Nerone lo costringesse al suicidio, vittima dell’invidia poetica che l’imperatore aveva camuffato dietro la presunta partecipazione del poeta alla congiura di Pisone. Dieci libri di autentico nichilismo storico che s’interrompono improvvisamente, il modello stabilito in Virgilio ma allo stesso tempo il ribaltamento del mito, certo non più il racconto e la gloria di una città che ha le proprie fondamenta nella grandezza di un eroe ma la perdita di quella gloria e il netto quanto definitivo disfacimento delle leggi repubblicane: Pompeo impegnato nella costruzione del suo teatro (che sarà altresì il luogo dell’assassinio del suo avversario), Cesare pronto all’attraversamento di quel piccolo fiume di Romagna che dà il segnale della ribellione e della dittatura, del sovvertimento delle leggi. E allora è l’inizio della guerra civile, quella stessa che pochi decenni prima aveva visto l’un contro l’altro armati Mario e Silla, con il medesimo spargimento di sangue, al centro qui Catone nel tentativo estremo di difendere giustizia e valori della Roma repubblicana. Una violenza che non invaderà soltanto l’Italia ma che sfocerà anche in Grecia, per la battaglia finale, prima di raggiungere l’intero Mediterraneo. Dopo, non sarà più la forza militare degli uomini a decidere, sarà l’irruenza e la cecità del “braccio di Ares” a guidare ogni battaglia, a imprimere ogni conflitto, a colpire senza ragione.

A buon diritto, con una scelta azzardata ma intelligente e logicissima, costruendo una riflessione sul potere e i suoi meccanismi di progressione, la drammaturgia di Fabrizio Sinisi e la regia di Andrea De Rosa rifiutano una trasposizione e una fedeltà al testo che non avrebbero senso e renderebbero tutto molto banale ma collocano all’inizio dell’ampio cartellone a firma TPE dal titolo “Guerra” un’azione di più di duemila anni fa facendola atemporale e totalizzante, autonoma, costruendola di parti che la rendono universale, offrendo alla sala stracolma dell’Astra uno sguardo che attraversa i secoli e contemporaneo allo stesso tempo nello sguardo dei brani del racconto e nell’ascolto delle voci di comando e di morte che squarciano il palcoscenico, urla e sangue che ci sono oggi ormai familiari, tutto quanto trasmesso nelle scene di Daniele Spanò in un panorama di modernità, fatto di luci (di Pasquale Mari) e di altoparlanti e di specchi riflettenti, che intimamente si lega a ogni singola parola. “Guerra civile” è uno spettacolo di rigore e di soppesato vigore, nitido esempio di come si possa attingere in un “trattamento” senza sviare lo spirito e l’intenzione di un classico. Tutto è un macigno che rotola, sempre più potente e sempre più dannoso e disperato, perché “tutti i nostri personaggi pensano di poter usare la guerra a proprio vantaggio, ma ne vengono travolti, trasformati o distrutti: finendo col constatare che la guerra è una potenza che, una volta scatenata, si ritorce sempre anche contro coloro che l’hanno evocata.” Si parte da lontano e da un tempo antico per arrivare a quello dell’oggi, e le parole e le visioni sono l’oggi, con la stessa disperazione. Cesare e Pompeo cessano di essere personaggi legati alla Storia ma finiscono con l’essere “archetipi” di una volontà di predominio, di sopraffazione, di annientamento. Nel sangue e nelle urla, nei corpi disfatti in battaglia, pur filtrano parole di poesia che sono grandi e recepibili nel poema come nel nuovo testo, oasi verdi per chi sta ascoltando, contrapposte là dove non c’è bisogno di forzare la mano all’autore antico, il quotidiano si snoda attraverso le pagine preciso, immediato, senza ombre a noi che stiamo lì a guardare e non possiamo essere più indifferenti. Se si cerca un finale più che convincente, dopo duemila anni si ripensi a Tacito con il suo “hanno fatto un deserto e l’hanno chiamato pace” e avrete la chiusura di quell’attuale “beautiful riviera”, con le nuove costruzioni e i grandi alberghi e i palmizi sulla riva del mare che verrà dopo la tragedia e le distruzioni e l’annientamento che i tiggì ci riportano in casa ogni giorno. Senza sosta.

Nella esasperazione, nell’abbrutimento di comportamenti, nella pazzia della guerra, in quella che sta diventando sempre più normalità, “Guerra civile” non è soltanto un luogo teatrale: ma, anche grazie all’apporto del suono curato da G.U.P. Alcaro, De Rosa imprime all’allestimento un sapore cinematografico – ed è un piacere per chi ama il cinema ritrovarvelo -, perché è innegabile quanto di Kubrick e del suo Palladilardo annientato nella camerata di “Full Metal Jacket” stia nel soldato (che è un eccezionale, ritmico, irruente Fulvio Capuzzo Dolcetta) che è una macchina ciecamente obbediente agli ordini; come in quel Cesare non facciamo fatica a riconosce il tenente colonnello Kilgore a cui nell’”Apocalypse Now” di Coppola “piace l’odore del napalm la mattina”. I lanciafiamme e i proiettili e le bombe hanno sostituito le spade e i giavellotti ma il sangue è sempre lo stesso. Gli echi ci vengono trasmessi in alti, anche maestosi, tracotanti momenti drammatici, ascoltiamo parole alte e importanti da attori e da voci che sanno che cosa è una dizione, cosa sempre più rara sui palcoscenici. Precisi, in un misto di sentimenti e disperazione le madri di Francesca Cutolo, come la razionalità di Michelangelo Dalisi, eccellenti le fisicità di Pompeo e Cesare: il primo è Giuseppe Sartori, il secondo Daniele Russo, perfetti nei loro ruoli, che pur arrivano a porsi al limite del fascinoso e dell’accattivante, anche nella tragedia che si trascinano dietro. Uno spettacolo convincente e “bello”, al colmo delle riflessioni, dove l’attualità respira, una serata che ci riporta appieno alla grandezza di un antico scrittore: uno spettacolo da non perdere, repliche sino a domenica 29 novembre.

Elio Rabbione

Le immagini dello spettacolo sono di Andrea Macchia

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