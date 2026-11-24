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Anche la giustizia alle volte sbaglia. La proposta di un fondo per le vittime degli errori giudiziari

Forza Italia propone un assegno mensile di 1000 euro della durata di un anno per chi ha trascorso almeno tre anni in carcere e poi viene riconosciuto innocente

di Giuseppe Ariola - 24 Novembre 2026

Anche la macchina della giustizia alle volte sbanda e finisce fuori strada. Lo sappiamo bene dai tempi del caso di Enzo Tortora. L’emblema degli errori giudiziari che rischia adesso di venire scalzato da un caso ancora più controverso, quello del delitto di Garlasco. Da quanto emerso e continua a venire fuori ci sono pochi dubbi sul fatto che il percorso di Alberto Stasi verso il carcere non sia filato perfettamente liscio e in modo lineare. Le stesse polemiche che accompagnano il tragico suicidio di Gianni De Gennaro si inseriscono in un quadro di contestazioni relative a certe prassi attraverso le quali alcune procure tendono a consolidare gli impianti accusatori.

Le conseguenze degli errori giudiziari

In questo caso il punto non è l’inchiesta in sé – o almeno non solo – ma anche l’uso che se ne è fatto mediaticamente, si insiste dagli ambienti politici di centrodestra e da parte di alcune personalità di peso che hanno ricoperto incarichi di primo piano ai vertici delle nostre istituzioni. Che gli ingranaggi della giustizia non sempre si incastrino e girino nel verso giusto è quindi inconfutabile. Quando ciò avviene i danni sono però pressoché incalcolabili. Basta pensare al calvario dei tanti innocenti che finiscono in carcere dopo anni e anni di processi, spese legali, gogna mediatica ed emarginazione. Queste persone in molti casi perdono ogni cosa, affetti compresi, e anche se alla fine riescono a far valere le ragioni della propria innocenza si ritrovano semplicemente senza nulla, impossibilitati a ripartire.

Danni collaterali a cui porre rimedio

La loro vita è travolta da uno tsunami che quando le acque si ritirano non lascia altro che macerie e il marchio infamante della galera. Eppure non si tratta di carnefici ma di vittime di un errore, probabilmente il peggiore di tutti, quello giudiziario. E sebbene sia assolutamente pacifico che questi casi esistano, non tutti gli danno il peso che meritano. Per molti si tratta solo di danni collaterali, di una sorta di falla che inevitabilmente si verifica nel sistema giustizia come in tutti gli altri. Forse è effettivamente così, ma le falle una volta individuate vanno sistemate. Allo stesso modo, ai danni che hanno provocato va posto rimedio.

La proposta di Forza Italia

Proprio con questo spirito Forza Italia ha immaginato, con un emendamento alla manovra, di creare un fondo per le vittime degli errori giudiziari. La proposta, presentata da tutti i componenti azzurri della commissione Giustizia alla Camera, compreso il presidente del gruppo Enrico Costa, prevede di riconoscere a chi, in virtù di una sentenza definitiva di condanna, è stato ingiustamente in carcere per almeno tre anni e viene poi assolto dopo una revisione, un assegno di 1000 euro al mese per un anno. L’obiettivo è aiutare le vittime degli errori giudiziari a ripartire dopo che le loro vite sono state sconvolte da un periodo trascorso ingiustamente in carcere.

Quanto costa la misura

La sua natura è quindi prettamente sociale e non anche risarcitoria. L’assegno, infatti, non incide in alcun modo con l’eventuale diritto all’indennizzo per la riparazione del danno per ingiusta detenzione che resta un iter a sé. Il costo della misura è di 2 milioni di euro l’anno per due anni. Nulla a che vedere con i 65 chiesti dal deputato Pd Marco Furfaro per sistemare strade, accessi e segnaletica del Parco di Pinocchio. Anche per l’ammontare tutto sommato contenuto della proposta, assicurano fonti parlamentari ben informate, in Forza Italia c’è tutta la determinazione a spuntarla. L’emendamento, garantiscono i forzisti, finirà quindi senza dubbio tra quelli segnalati e ci sarà un vero e proprio appello trasversale a tutte le forze politiche per farlo approvare. Una richiesta pronta a tramutarsi in sfida su un campo, come quello della giustizia, troppo spesso minato da errori ai quali è giusto porre rimedio.

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