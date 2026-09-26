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Formula 1, oggi la gara del GP di Baku. Orario e dove vederla

George Russell domina le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026 e conquista una pole position fondamentale nella corsa al titolo mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede Charles Leclerc e Oscar Piastri, mentre Kimi Antonelli partirà solo dal 16° posto in griglia

di Lino Sasso - 26 Settembre 2026

George Russell risponde presente. Dopo il duro colpo incassato tra Monza e Madrid, il pilota Mercedes torna a dettare legge conquistando la pole position per la gara di oggi del GP di Azerbaijan sul circuito di Baku. Il britannico conferma il proprio dominio con uno straordinario tempo di 1’42”526, infliggendo distacchi pesantissimi agli avversari e rilanciando le proprie ambizioni iridate. Una prestazione che assume un significato ancora più importante alla luce delle difficoltà incontrate dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale, infatti, è finito contro le barriere durante la Q1, danneggiando la propria Mercedes e compromettendo le qualifiche. Oggi sarà costretto a scattare dalla sedicesima posizione.

Leclerc conquista la prima fila. Hamilton soltanto sesto

Alle spalle dell’imprendibile Russell si piazza Charles Leclerc, protagonista di un’ottima prestazione. Il monegasco riesce a estrarre il massimo dalla propria Ferrari, conquistando una preziosa prima fila nonostante un distacco di ben 837 millesimi dal poleman. Un risultato che restituisce fiducia alla scuderia di Maranello, ancora alla ricerca della prima vittoria sul circuito azero. Decisamente più complicate le qualifiche di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non riesce a trovare il ritmo necessario per avvicinarsi alle prime posizioni e chiude sesto. Sarà quindi chiamato a una gara in rimonta, con l’obiettivo di recuperare terreno e portare a casa punti importanti per la Ferrari.

Piastri terzo, Verstappen delude: la griglia di partenza

La terza posizione va a Oscar Piastri, che conferma il proprio feeling con il tracciato di Baku, dove aveva conquistato la vittoria nel 2024. L’australiano della McLaren torna a farsi vedere nelle posizioni di vertice e proverà a inserirsi nella lotta per il podio. Quarta piazza per la Red Bull di Isack Hadjar, davanti alla McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris. Tra le delusioni di giornata spicca invece Max Verstappen. Dopo aver mostrato un buon passo nelle prove libere, l’olandese deve accontentarsi dell’ottava posizione, alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly. Completano la top ten Carlos Sainz, nono con la Williams, e Franco Colapinto, decimo al volante dell’altra Alpine.

Orario e dove vedere la gara di oggi del Gp di Baku

Il grande colpo di scena delle qualifiche resta però l’incidente di Kimi Antonelli. Il pilota italiano, arrivato a Baku da leader della classifica iridata, è chiamato alla rimonta su uno dei circuiti più insidiosi del calendario. Russell, invece, avrà l’opportunità di sfruttare la partenza dalla pole position per recuperare punti preziosi sul compagno di squadra e ridurre il distacco nella classifica mondiale. Il Gran Premio di Azerbaijan si preannuncia così particolarmente importante per gli equilibri del campionato. La gara partirà alle 13.00 e sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. In differita su TV8 e su TV8.it alle 16:00.

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