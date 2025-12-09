Attualità

Frontale auto-corriera a Maniago: un morto e studenti feriti

Nulla da fare per il conducente del veicolo, l'autista del bus elitrasportato in ospedale dopo 2 ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere

di Giorgio Brescia - 9 Dicembre 2025

L'incidente stradale avvenuto sulla Sr464 a Maniago (Pordenone)

A Maniago un frontale auto‑corriera, un morto e studenti feriti. L’incidente, mentre la SR464 cominciava ad animarsi con il suo abituale traffico.

L’incidente di Maniago

Questa mattina, intorno alle 7, un’auto e una corriera si sono scontrate frontalmente sulla SR464 nei pressi di Maniago, in provincia di Pordenone. Il conducente dell’auto è deceduto sul colpo. A bordo del bus viaggiavano studenti e qualche pendolare.

L’incidente stradale avvenuto sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un’auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare

I soccorsi ai feriti

Secondo un primo bilancio, tra cinque e sei i feriti soccorsi, tutti giovani e classificati in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno impiegato circa due ore per liberare l’autista del bus rimasto intrappolato tra le lamiere. L’autista del bus è stato stabilizzato e trasferito con elicottero all’ospedale di Udine per controlli.

Le ipotesi e gli accertamenti in corso

Al momento non emerge una dinamica chiara e gli elementi causali non sono stati confermati ufficialmente. Alcuni media riportano che l’auto avrebbe potuto trovarsi in fase di sorpasso. Secondo le prime ipotesi, la luce intensa del sole basso sull’orizzonte potrebbe aver limitato la visibilità dell’automobilista, rappresentando una possibile concausa dello scontro. Ipotesi, allo stato, preliminari. Le autorità stanno conducendo rilievi e raccogliendo testimonianze per definire con precisione le cause dello schianto.

Le conseguenze e le reazioni

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Il fatto ha scosso la comunità locale: il coinvolgimento di studenti nell’incidente, anche se lievemente feriti, ha aumentato la sensibilità sull’accaduto.

La SR 464

La SR 464 collega Maniago a Spilimbergo e prosegue fino alla periferia nord‑ovest di Udine. È una strada regionale che attraversa zone rurali, raccorda comuni minori e funge da collegamento importante tra nord‑ovest e nord‑est del Friuli‑Venezia Giulia.

La pericolosità segnalata dai rapporti ufficiali

In un report di sicurezza stradale relativo al periodo 2010–2016 la SR 464 risulta tra le strade con maggiore incidentalità nella regione. In particolare, viene indicata con un “punteggio di pericolosità” relativamente alto rispetto ad altre strade regionali e statali.

Sempre nel medesimo studio, si segnala che la SR 464 ha registrato un numero consistente di incidenti con lesioni, compresi scontri frontali, che rappresentano una delle tipologie più gravi di incidenti sulle strade extraurbane.

