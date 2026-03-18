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Fs investe in Francia: ecco il centro manutenzione Av a Parigi

Siglato l'accordo con Scnf, l'investimento da 80 milioni. Donnarumma: "Così cresciamo in Europa"

di Cristiana Flaminio - 18 Marzo 2026

Fs investe in Francia: firmato l’accordo di locazione con Scnf Réseau per la cessione, che durerà per un periodo di 35 anni, dell’area ferroviaria di Maison-Alfort Pompadour, all’Île-de-France. Là dove sorgerà il futuro centro di manutenzione dedicato ai treni ad alta velocità. Il progetto, come si legge in una nota del Gruppo Fs, prevede un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro e l’entrata in esercizio dell’impianto entro la fine del 2029.

Fs in Francia, gli obiettivi

La nuova infrastruttura consentirà a Trenitalia France di rafforzare la gestione operativa della propria flotta, migliorando l’efficienza delle attività di manutenzione e supportando lo sviluppo dell’offerta ferroviaria nel mercato francese. Il centro di manutenzione supporterà infatti anche i futuri servizi ad alta velocità Frecciarossa tra Parigi e Londra attraverso l’Eurotunnel. Ma non è tutto perché l’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita internazionale, non solo in Francia, prevista dal Piano Industriale del Gruppo Fs Italiane, che punta a rafforzare la presenza nei principali corridoi europei dell’alta velocità e a sviluppare nuovi collegamenti ferroviari competitivi e sostenibili tra le principali città del continente.

La soddisfazione dell’Ad Donnarumma

“Con questo investimento rafforziamo la presenza industriale del Gruppo FS in Francia e sosteniamo lo sviluppo della mobilità ferroviaria europea”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane. “Il nuovo centro di manutenzione rappresenta un’infrastruttura strategica per accompagnare la crescita delle attività di Trenitalia nel Paese e per supportare i futuri collegamenti ad alta velocità tra Parigi e Londra, contribuendo a rendere il treno sempre più protagonista della mobilità sostenibile in Europa”.