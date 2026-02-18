Economia

Ft: Lagarde pronta a lasciare prima della scadenza del mandato

La smentita di prammatica e la corsa alla successione per la Bce

di Cristiana Flaminio - 18 Febbraio 2026

Christine Lagarde potrebbe salutare la Bce prima della scadenza del suo mandato. La “bomba” del Financial Times apre, anzi rilancia, la corsa alla successione alla guida della banca centrale europea. Non si tratta di una nomina banale, né tantomeno di una vicenda tutta tecnica. La reazione europea a Trump passa, come ormai è fin troppo noto, attraverso le politiche monetarie ed economiche. E dall’identikit del successore di Lagarde si scoprirà quale potrebbe essere il destino dell’Ue da qui ai prossimi anni.

Lagarde lascia prima della fine del mandato

La vicenda riportata dal Ft è tutta politica. A quanto pare, Lagarde sarebbe decisa a farsi da parte prima dell’ottobre 2027. E questo per evitare che a decidere la guida della Bce sia qualcuno di diverso rispetto all’attuale presidente Emmanuel Macron. Ad aprile del prossimo anno, infatti, ci saranno le presidenziali francesi. E, stando al Financial Times, Lagarde “vorrebbe consentire di trovare un nuovo capo per una delle istituzioni più importanti dell’UE al presidente francese uscente Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz”. Non sia mai che ci si ritrovasse a dover fare i conti con una Le Pen (o un Mélénchon) all’Eliseo.

Le smentite di prammatica

Da Francoforte, puntuali, sono giunte le smentite. Lagarde non ha intenzione di mollare prima che il suo mandato sia scaduto. Lei, nel racconto di un portavoce Bce, “è totalmente focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato”. Una missione, quella di Lagarde, a dir poco ambiziosa. Fare le riforme che finora non si sono mai volute né potute fare per unire, davvero, l’Europa. E per “rafforzare il ruolo internazionale dell’euro”, in pratica la via europea alla dedollarizzazione.