Fulminacci annuncia gli appuntamenti live di quest’estate: ecco il calendario con tutte le date

di Italpress - 18 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci annuncia oggi “Fulminacci all’aperto”, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani.

Le date outdoor seguiranno l’attesissimo “Palazzacci Tour 2026”, in partenza ad aprile da Roma, il primo dell’artista nei palazzetti: una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.

Questo il calendario di tutte le date: 23 giugno a Padova, Sherwood Festival; 25 giugno a Collegno (TO), Flowers Festival; 26 giugno a Pisa, Pisa Summer Knights; 28 giugno a Servigliano (FM), NoSound Fest; 2 luglio a Bologna, Sequoie Music Park; 9 agosto 2026 a Melpignano (LE), Sei Festival; 10 agosto a Locorotondo (BA), Locus Festival; 12 agosto 2026 a Catania, Sotto il Vulcano Fest; 21 agosto ad Alghero, Alguer Summer Fest e 30 agosto a Mantova, Mantova Summer Festival.

