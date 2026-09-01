Politica

L’illusione che Vannacci sia un fenomeno di passaggio

di Alessandro Scipioni - 1 Settembre 2026

​Le recenti rilevazioni che attestano la crescita del consenso elettorale intorno alle figure di contestazione e, in particolare, l’ascesa nei sondaggi di Futuro Nazionale, continuano a stimolare il dibattito politico e giornalistico.

Commentatori e analisti si dividono tra chi vede in queste dinamiche un elemento di tensione interna alla maggioranza di governo e chi, con eccessivo ottimismo, confida nello sgonfiamento rapido di una presunta bolla populista. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono spesso le dichiarazioni e le proposte ritenute eccessive, giudicate da molti osservatori come irrealizzabili o troppo forti per l’elettorato moderato.

​Eppure, nella storia politica recente del Paese, l’idea della bolla che si sgonfia spontaneamente appare come una chimera ricorrente che affascina politologi e opinionisti ma si rivela quasi sempre una falsa pista. Basti pensare al percorso compiuto dal Movimento Cinque Stelle nel corso degli anni. Innumerevoli forze politiche e intellettuali hanno bollato le loro proposte come impraticabili, irrise come ingenue o addirittura stupide, eppure quel consenso non si è dissolto con la facilità che molti pronosticavano.

​Per comprendere davvero il fenomeno non bisogna concentrarsi unicamente sulla fattibilità tecnica dei singoli programmi, ma interrogarsi sulle ragioni profonde che alimentano la crescita di un movimento di protesta. I problemi sociali che supportano il malcontento sono molteplici e affondano le radici in scenari internazionali complessi ed in una situazione economica interna che non offre grandi margini di respiro.

Tra Ucraina e Hormuz, l’economia che alimenta la protesta

​Un primo nodo cruciale è rappresentato dalla politica estera, a partire dal dossier ucraino. La prosecuzione incondizionata del sostegno a Kiev si scontra con una crescente impopolarità di tale causa nel Paese. La classe dirigente di centrodestra si trova stretta in un vicolo cieco. Continuare a sostenere una linea non compresa né apprezzata dalla maggioranza dei cittadini o tentare un disimpegno tutt’altro che semplice.

A ciò si aggiunga l’instabilità geopolitica in Medio Oriente, con le tensioni nello stretto di Hormuz che minacciano di innescare una nuova e gravissima crisi energetica destinata a pesare pesantemente sulle prossime scadenze elettorali.

E l’inverno arriva!

​Di fronte a questo scenario, i temi etici o le discussioni sui diritti civili rischiano di apparire come sterili specchietti per le allodole. Basti pensare al dibattito sull’aborto o alla sua costituzionalizzazione in contesti stranieri. Per gli elettori orientati alla protesta, oggi concentrati su urgenze più immediate e reali. Con tutti gli anticoncezionali e l’informazione di oggi, si tratta di questioni di nicchia. Non viviamo più negli anni settanta.

Futuro Nazionale, l’economia resta l’ago della bilancia

La cittadinanza non si interroga sui princìpi astratti, ma fa i conti con l’impossibilità di arrivare alla fine del mese, con il costo proibitivo dei carburanti che erode i salari, con l’incapacità di concedersi un periodo di ferie e con la drastica contrazione del tenore di vita complessivo.

​È proprio questo che gonfia il consenso dei movimenti di rottura. La situazione internazionale e la percezione diffusa che la destra non stia applicando politiche coerenti con le proprie promesse economiche alimentano il distacco tra le istituzioni e il Paese reale. I temi etici e valoriali possono accendere temporaneamente il dibattito pubblico, ma restano fenomeni effimeri nella dinamica politica italiana.

​Il vero ago della bilancia resta, come sempre nei momenti di crisi profonda, l’economia. La popolazione può permettersi il lusso di concentrarsi su questioni nobili e sovrastrutturali soltanto quando gode di stabilità materiale.

Quando il benessere viene meno, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla sopravvivenza quotidiana. Le bolle di protesta si sgonfieranno soltanto se e quando la situazione economica tornerà a dare risposte concrete, ma a breve termine le condizioni generali non lasciano presagire miglioramenti agevoli, lasciando aperto il campo a tensioni politiche destinate a durare.

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