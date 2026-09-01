Sesta ondata di calore in arrivo: Italia di nuovo nella morsa africana
Temperature fino a 8°C oltre la media, record minacciati al Nord e caldo anomalo in mezza Europa
Il caldo non ha alcuna intenzione di lasciare l’Italia. Dopo la quinta ondata, la sesta fiammata africana è già pronta a riaccendersi, con un nuovo balzo delle temperature. La pausa durerà appena qualche giorno. Da giovedì l’atmosfera cambierà di nuovo assetto e nel fine settimana il termometro potrebbe tornare a sfiorare valori eccezionali, fino a 8°C sopra la media stagionale.
Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, lo riassume con ironia: “Il cinque sembra un po’ pochetto, il sei è il numero perfetto”. E l’atmosfera, purtroppo, sembra aver preso alla lettera la battuta.
Qualche rovescio fino a mercoledì, ma Roma resta rovente
Prima della nuova impennata, il Paese vivrà una fase di modesta instabilità. Fino a domani sono attesi brevi rovesci sui rilievi, capaci di portare un po’ di respiro e di mantenere le temperature solo leggermente sopra le medie del periodo. Unica eccezione Roma, che continuerà a combattere con massime ostinate tra 36 e 37°C, confermandosi la capitale del caldo anomalo.
Da giovedì torna la Heat Dome: caldo anomalo in mezza Europa
La situazione cambierà bruscamente. La famigerata Heat Dome, la cupola di calore che intrappola l’aria rovente al suolo, tornerà a gonfiarsi sopra l’Italia e su buona parte dell’Europa centrale. Non soffriremo da soli. La cappa subtropicale si estenderà fino a Germania, Svizzera, Francia e Austria, portando ovunque valori fuori scala per settembre. In Italia, entro il weekend, le temperature schizzeranno fino a 8°C oltre la media. L’anomalia colpirà anche il Nord. A Milano si prevedono picchi di 36°C, un valore che potrebbe frantumare il record storico di settembre.
L’autunno può attendere
Chi sperava di archiviare ventilatori e condizionatori dovrà aspettare ancora. Il clima “normale” è rimandato alla prossima stagione astronomica. L’autunno inizierà il 23 settembre, ma fino ad allora l’Italia resterà intrappolata in un’estate infinita.
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