Cultura & Spettacolo

Sanremo 2027, i Jalisse tornano dopo 29 porte in faccia. De Martino rompe la maledizione

Trent’anni dopo la vittoria con Fiumi di parole, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sarebbero pronti a rientrare in gara. Lo scoop di Gabriele Parpiglia, il nuovo manager Michele Torpedine e una storia di esclusioni diventata ormai una commedia nazionale

di Nicola Santini - 18 Novembre 2026

A Sanremo potrebbe accadere l’impensabile. I Jalisse, dopo ventinove esclusioni consecutive, starebbero per tornare in gara proprio nell’anno del trentesimo anniversario della loro vittoria. Una notizia che rischia di mandare in pensione uno dei tormentoni più resistenti della televisione italiana, quello della coppia che presenta puntualmente una canzone al Festival e puntualmente rimane a casa.

A interrompere questa tradizione sarebbe Stefano De Martino, alla guida dell’edizione 2027, che avrebbe trovato nel brano proposto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci qualcosa di sufficientemente convincente da spalancare finalmente le porte dell’Ariston.

La notizia arriva da Gabriele Parpiglia, che sul Quotidiano Nazionale del 18 novembre annuncia la partecipazione come certa. Il giornalista sostiene che De Martino si sia innamorato della canzone e abbia deciso di inserire il duo tra i Big. Una ricostruzione dettagliata, che tuttavia attende ancora il passaggio decisivo della conferma ufficiale.

I Jalisse saranno a Sanremo 2027? Cosa sappiamo del ritorno

Al momento la partecipazione rimane un’indiscrezione giornalistica, per quanto raccontata con grande sicurezza dalla fonte che l’ha diffusa. L’annuncio ufficiale dei cantanti è previsto per l’11 dicembre, durante Sarà Sanremo su Rai 1. Fino a quella data il cast resta soggetto alle decisioni della direzione artistica.

C’è però un particolare interessante. Secondo All Music Italia, che aveva già anticipato il possibile ritorno il 16 novembre, i Jalisse hanno affidato il proprio management a Michele Torpedine, professionista che ha lavorato con Zucchero e Il Volo. Un cambio di squadra significativo, dopo il precedente rapporto professionale con Pasquale Mammaro, che suggerisce una nuova fase nella carriera della coppia. La stessa testata precisa che il cambio di management e l’eventuale ammissione al Festival costituiscono due vicende distinte.

Dal trionfo del 1997 alla collezione di rifiuti

La storia comincia nel 1996, quando Alessandra Drusian e Fabio Ricci partecipano alle Nuove Proposte con Liberami. L’anno successivo vincono il Festival con Fiumi di parole, conquistando anche il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Dublino, dove arrivano quarti. Sembrava l’inizio di una lunga frequentazione con l’Ariston. È diventato invece l’ultimo Sanremo in gara della coppia, che nel frattempo si è sposata e ha avuto due figlie.

Da quel momento i Jalisse hanno continuato a proporre nuove canzoni, attraversando le direzioni artistiche di Pippo Baudo, Fabio Fazio, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Amadeus e Carlo Conti. Il risultato, per quanto riguarda il ritorno in gara, è rimasto identico.

Naturalmente, ventinove esclusioni raccontano ventinove selezioni differenti, con criteri artistici e progetti editoriali cambiati nel tempo. Sarebbe dunque azzardato immaginare una persecuzione organizzata contro la coppia. Rimane però la singolarità di due vincitori che per quasi trent’anni hanno continuato a bussare alla stessa porta, ricevendo puntualmente una risposta negativa.

Come hanno reagito i Jalisse alle esclusioni

Col passare degli anni, Alessandra e Fabio hanno imparato a maneggiare la delusione con una certa abilità televisiva. La loro mancata convocazione è diventata un appuntamento social, atteso quasi quanto l’elenco dei concorrenti ammessi.

L’episodio più recente risale al 30 novembre 2025, quando Carlo Conti annunciò al Tg1 i trenta Big del Festival 2026. I Jalisse seguirono la diretta preparando due palloncini rossi, con i numeri 2 e 9, da mostrare nel momento in cui si sarebbe consumata l’ennesima esclusione.

«E la saga continua, l’anno prossimo facciamo cifra tonda», commentarono nel video, mentre il messaggio pubblicato a corredo lasciava affiorare una delusione più autentica. «La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre».

Qualche giorno prima, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, avevano raccontato di credere ancora nella possibilità di tornare all’Ariston. E dopo l’ennesima bocciatura avevano già annunciato l’intenzione di riprovarci nel 2027.

La vicenda aveva persino prodotto un’iniziativa musicale, il 28 No Tour, durante il quale la coppia aveva portato dal vivo alcuni brani rimasti fuori dalle selezioni sanremesi. Una maniera piuttosto originale di trasformare una serie di rifiuti in materiale da concerto.

Nel febbraio 2024, intanto, era arrivata una piccola consolazione. Grazie a Fiorello e Amadeus, i Jalisse erano tornati sul palco dell’Ariston come ospiti, interpretando Fiumi di parole sotto la direzione del maestro Beppe Vessicchio. Un’apparizione accolta con emozione, che aveva restituito loro almeno per una sera il palcoscenico dal quale mancavano dal 1997 come protagonisti della competizione.

Cosa ha detto Stefano De Martino sui Jalisse

Una dichiarazione del nuovo direttore artistico rende la vicenda particolarmente interessante. Intervenendo nel podcast Pezzi dentro la Musica, condotto dai giornalisti Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, De Martino ha confermato di avere ricevuto una proposta dalla coppia.

«Anche i Jalisse mi hanno mandato qualcosa», ha raccontato.

De Martino ha inoltre spiegato di avere ascoltato oltre duecento proposte dei Big, riducendo progressivamente la selezione a trenta canzoni per ventitré posti disponibili. Alcune scelte sarebbero già state comunicate agli interessati, mentre rimarrebbero poche caselle da assegnare.

Il conduttore ha manifestato grande entusiasmo per il materiale ricevuto, ma nelle dichiarazioni pubblicate finora manca una conferma nominativa della partecipazione dei Jalisse. L’apprezzamento specifico per la loro canzone rimane dunque un retroscena attribuito da Parpiglia al direttore artistico.

Quanto ai diretti interessati, nelle fonti consultate fino alla tarda mattinata del 18 novembre risultano dichiarazioni precedenti sulla loro volontà di tornare al Festival, ma ancora nessuna reazione verificabile di Alessandra Drusian e Fabio Ricci alla notizia diffusa oggi.

Il 15 novembre i due si sono esibiti al Teatro Goldoni di Livorno durante Cambiamo Musica!, manifestazione benefica dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Hanno presentato anche il brano Devi rendermi l’anima, prima di concludere la serata con Fiumi di parole. Un impegno artistico che conferma come, al di là del tormentone sanremese, la coppia abbia continuato a lavorare e a produrre musica.

Rimane poi una questione che merita attenzione. Se davvero De Martino avesse deciso di riportare i Jalisse in gara, la scelta avrebbe un evidente richiamo mediatico. Il pubblico conosce la loro storia, il trentennale offre un anniversario perfetto e il ritorno di due vincitori sistematicamente esclusi promette di suscitare curiosità.

Tuttavia, per due artisti che hanno costruito la propria carriera anche attorno a Fiumi di parole, il confronto con il brano del 1997 sarà inevitabile. E il pubblico, dopo averli reclamati per anni, potrebbe finalmente trovarsi nella condizione di giudicare una loro nuova canzone.

Per ora resta l’anticipazione di Parpiglia, accompagnata dalla conferma che il duo ha effettivamente presentato un brano. L’11 dicembre si saprà se il trentesimo tentativo avrà restituito ai Jalisse il posto che inseguono da ventinove anni, oppure se dovranno trovare un altro modo per aggiornare la loro ormai celebre collezione di palloncini.