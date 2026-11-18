Cultura & Spettacolo

A Padova l’arte in mostra che unisce il Nordest

di Nicola Santini - 18 Novembre 2026

Da Giotto al Pordenone, passando per due capitali della cultura. Il Nordest punta sull’arte per rafforzare i legami tra territori e trasformare il patrimonio culturale in una risorsa economica. Lunedì 23 novembre, alle 18, lo storico Caffè Pedrocchi di Padova ospiterà L’arte come capitale, nuova tappa di Capitali, progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ideato e curato da Massimiliano Finazzer Flory.

L’iniziativa, realizzata con la Fondazione Pordenonelegge.it e i Comuni di Gorizia e Pordenone, mette in relazione l’esperienza di GO!2025, Capitale Europea della Cultura condivisa da Gorizia e Nova Gorica, con il percorso verso Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

«La cultura è un investimento economico vivo, capace di attivare filiere, generare turismo e consolidare legami sociali», sottolinea Mario Anzil, vicepresidente della Regione e assessore alla Cultura, che aprirà l’incontro.

A discutere del rapporto tra arte e territorio saranno il poeta Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge, il giornalista Fabrizio Brancoli e la storica dell’arte Caterina Furlan, studiosa di Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone. Interverranno anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il consigliere comunale di Pordenone Alberto Santarossa.

A condurre sarà Finazzer Flory, che richiama il dialogo ideale tra Giotto e il Pordenone per raccontare un patrimonio artistico capace di attraversare i confini regionali.

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