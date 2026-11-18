Cronaca

Compra un elicottero ma non funziona da tre anni: rimborsato

di Pietro Pertosa - 18 Novembre 2026

Ha comprato un elicottero da 207mila euro. Un velivolo ultraleggero, sperimentale: il modello è il Kiss 216 Msl. Leggero e affidabile ma, soprattutto, sostenibile in termini di consumi. Un affare, insomma, per il compratore che era arrivato direttamente dalla Liguria per accaparrarselo fino in Emilia Romagna. Ma l’elicottero, tanto bramato, non ha mai lasciato il piazzale del rivenditore a Fiorano Modenese. Era rotto. E adesso il giudice ha ordinato il rimborso.

Il caso dell’elicottero rimborsato

L’acquirente aveva comprato l’elicottero pagandolo 207mila euro nel 2022. Solo che, da quel momento, il velivolo non l’ha mai raggiunto in Liguria. Anzi, non s’è mai alzato nemmeno in volo. Per tre lunghissimi anni hanno provato a ripararlo. Hanno tentato ogni strada ma niente. Rimaneva sempre inchiodato a terra, insieme alle speranze del compratore. A decollare solo la frustrazione. Che poi è diventata rabbia. E si è tradotta in un ricorso presentato direttamente ai giudici del tribunale civile di Modena.

Perché è stato accolto il ricorso

I giudici del tribunale modenese hanno accertato i fatti. E hanno riconosciuto all’acquirente dell’elicottero il diritto a ottenere il pieno rimborso della spesa sostenuta. Il mezzo difatti presentava problemi seri di guasti a turbina e ruota libera, cioè lo strumento che permette il continuo movimento caratteristico delle pale del rotore anche a motore fermo. Insomma, per i magistrati è venuta meno, insieme ai difetti, la funzione stessa dell’acquisto. Da qui l’ordine di rimborso e la condanna al pagamento delle spese processuali, pari a 13mila euro a carico del venditore.

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