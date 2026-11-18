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Cateno De Luca candidato sindaco nella Capitale: “Ottavo re di Roma”

Toni sferzanti all'indirizzo del centrodestra che non ha ancora deciso per le prossime Comunali della Capitale

di Daniel Walker - 18 Novembre 2026

La candidatura di Cateno De Luca a sindaco di Roma è stata confermata all’Ansa dallo stesso leader di Sud chiama Nord.

De Luca candidato sindaco a Roma

Il leader autonomista ha dichiarato l’intenzione di presentare una propria lista sia per il Campidoglio sia in tutti i municipi romani. E sollecita lo schieramento di centrodestra a sciogliere le riserve sulla scelta del proprio candidato unitario per le prossime elezioni comunali. “Gli altri si devono svegliare”, ha detto a RomaToday.

Nel ricostruire le motivazioni della discesa in campo, De Luca ha escluso qualsiasi sostegno al sindaco uscente Roberto Gualtieri, criticando la gestione corrente dell’amministrazione. “Sicuramente non posso sostenere Gualtieri. Io frequento Roma almeno due giorni a settimana – l’affondo – e vedo le condizioni in cui si trova”.

Le frecciate al centrodestra, nell’intervista a RomaToday, non sono velate. Lo paragona a Godot, per l’incertezza sulle scelte per il Campidoglio che verrà.

E poi, incurante delle critiche che pure dalla maggioranza in cui è entrato gli arrivano per il suo gioco a tutto campo, rimane sferzante: “Il nostro progetto è come l’ottavo re di Roma. Il centrodestra è afflitto dalla sindrome della sconfitta, io non posso condividerlo, ho sempre giocato d’anticipo. Nella Capitale d’Italia ancora non hanno comunicato il candidato e allora ci penso io”.

Il ricordo va a quando De Luca pensò di candidarsi a sindaco di Messina nel 2018. Allora, perfino riportati dai quotidiani nazionali, pesanti toni di scetticismo accolsero la sua scelta, poi rivelatasi vincente.