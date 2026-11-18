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Julio Iglesias, il fascino latino finisce davanti al giudice: aperta un’inchiesta per presunti abusi sessuali

La giustizia spagnola riapre il caso delle due ex dipendenti. Dopo l’archiviazione di gennaio, il cantante dovrà affrontare una nuova e delicata battaglia giudiziaria.

di Nicola Santini - 18 Novembre 2026

Julio Iglesias, stavolta, ha ben poco da cantare. Il re del romanticismo latino, quello che ha fatto sospirare generazioni di donne raccontando amori eterni e passioni travolgenti, si ritrova al centro di una vicenda decisamente meno sentimentale. A 83 anni, con una carriera da oltre 300 milioni di dischi venduti e una reputazione costruita in più di mezzo secolo, il cantante spagnolo deve fare i conti con la magistratura del suo Paese. E le accuse, tutte ancora da dimostrare, sono pesanti.

Il giudice Antonio Piña dell’Audiencia Nacional di Madrid ha ammesso parzialmente la querela presentata da due ex dipendenti dell’artista per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Le donne saranno ascoltate personalmente il 3 febbraio 2027. Un passaggio che segna l’apertura formale dell’indagine e rimette sotto i riflettori una storia che Iglesias avrebbe certamente preferito lasciare agli archivi.

Il cantante ha sempre respinto le accuse.

Dalle canzoni d’amore alle accuse nelle ville caraibiche

Tutto comincia nel gennaio 2026, quando un’inchiesta giornalistica condotta da elDiario.es e Univision porta alla luce le testimonianze di due donne che avevano lavorato nelle residenze private del cantante, tra Repubblica Dominicana e Bahamas.

Una era impiegata nel servizio domestico, l’altra lavorava come fisioterapista. Entrambe raccontano un ambiente caratterizzato, secondo le loro dichiarazioni, da un controllo particolarmente rigido e da comportamenti umilianti. Le accuse riguardano anche presunte aggressioni sessuali avvenute nel 2021, quando Iglesias aveva 77 anni.

Una delle due sostiene di essere stata costretta a rapporti sessuali con l’artista. Nelle testimonianze compaiono inoltre riferimenti a presunte pressioni psicologiche e a condizioni lavorative particolarmente dure.

Racconti che hanno provocato un terremoto mediatico attorno a uno degli uomini più celebri della musica spagnola, abituato per decenni a occupare le cronache mondane per le conquiste sentimentali e per la sua vita dorata.

Ma il curriculum da seduttore appartiene alla biografia pubblica dell’artista e ha ben poco a che vedere con la materia sulla quale dovranno pronunciarsi i magistrati.

Perché Julio Iglesias è indagato in Spagna dopo l’archiviazione?

Qui la vicenda assume i contorni di un autentico romanzo giudiziario.

Il 23 gennaio scorso la Procura spagnola aveva archiviato la prima denuncia, ritenendo che mancassero i presupposti per esercitare la giurisdizione sui fatti contestati. Gli episodi denunciati sarebbero avvenuti all’estero, le due donne erano cittadine straniere e lo stesso Iglesias risiedeva abitualmente fuori dalla Spagna.

Una decisione che aveva offerto al cantante un primo risultato favorevole, pur lasciando completamente aperta la questione dei fatti contestati.

Le due donne, assistite dall’organizzazione Women’s Link Worldwide, avevano però deciso di proseguire la battaglia legale. A settembre è arrivata una nuova querela e, nel mese di ottobre, la stessa Procura ha modificato il proprio orientamento, riconoscendo la possibilità per l’Audiencia Nacional di esaminare il caso.

Il giudice Piña ha quindi disposto l’apertura dell’indagine, ritenendo che le testimonianze presentate costituiscano un principio di prova sufficiente per procedere agli accertamenti.

Una decisione che riguarda l’esistenza dei presupposti per indagare e che lascia impregiudicata la valutazione della colpevolezza.

Il giudice mette un freno alle accuse più pesanti

C’è anche un particolare che merita attenzione, soprattutto in una vicenda destinata a diventare terreno fertile per i processi televisivi.

Il magistrato ha accolto soltanto una parte della querela, escludendo le contestazioni relative alla tratta di esseri umani e ai reati contro i diritti dei lavoratori.

Restano invece al centro dell’indagine i presunti reati sessuali, le lesioni e i trattamenti degradanti. Per questi ultimi due capi, gli accertamenti riguarderanno in linea generale i fatti successivi al 5 ottobre 2021, salvo quelli eventualmente collegati a un reato sessuale ancora perseguibile.

Tra gli elementi documentali esaminati figura anche una fotografia che mostrerebbe lividi sul corpo di una delle denuncianti, ritenuti compatibili con alcune delle circostanze riferite. Sarà compito degli investigatori stabilirne origine e rilevanza.

Il seduttore più famoso di Spagna alle prese con la giustizia

Fin dall’esplosione dello scandalo, Iglesias ha contestato pubblicamente le ricostruzioni delle ex dipendenti. Il suo avvocato José Antonio Choclán ha sostenuto che la vicenda abbia provocato un grave danno alla reputazione dell’artista, contestando inizialmente anche la competenza dei tribunali spagnoli.

Il cantante aveva persino pubblicato sui social alcuni messaggi attribuiti alle donne, nel tentativo di sostenere la propria versione dei fatti.

Per un uomo che ha trascorso buona parte della vita a coltivare un’immagine di irresistibile conquistatore, ritrovarsi al centro di accuse di questa natura rappresenta inevitabilmente un colpo durissimo sul piano pubblico.

La differenza, però, la fanno i tribunali. E proprio per questo sarebbe piuttosto avventato trasformare un’indagine appena aperta in una sentenza anticipata, come spesso accade quando il protagonista possiede un nome sufficientemente famoso da garantire titoli e ascolti.

Intanto il prossimo appuntamento è fissato per il 3 febbraio 2027, quando le due denuncianti compariranno davanti al giudice. Il cantante che per decenni ha fatto della propria voce uno strumento di seduzione si trova così ad affrontare una vicenda nella quale saranno soprattutto le testimonianze, i documenti e gli accertamenti giudiziari a stabilire il seguito della storia.

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