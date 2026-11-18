Economia

Un gatto tutto d’oro: quanto vale la “Catnomics”

Il giro d'affari globale ammonta a 100 miliardi di euro: un business planetario

di Martino Tursi - 18 Novembre 2026

Un gatto tutto d’oro: l’economia “felina” vale almeno cento miliardi di euro. Ci hanno trovato persino un nome: catnomics. Su scala globale, solo in termini di consumi legati ai nostri amici animali, i gatti assorbono una quota del comparto pet pari al 38,5 per cento dell’intero volume d’affari. In pratica, stando all’analisi di Schesir Respect My Nature Index, il business legato ai mici ha già superato la soglia dei cento miliardi di euro. E viaggia ben oltre il traguardo.

Un gatto tutto d’oro

Solo in Giappone, dove il gatto è un fenomeno pop al punto che ci sono interi locali dedicati a loro e dove sono stati “censiti” quasi 8,8 milioni di esemplari, i Neko Café, l’impatto economico dei felini ammonta a circa 3mila miliardi di yen pari a ben 17 miliardi di euro. La mania, però, contagia tutto il mondo. Negli Stati Uniti le famiglie con almeno un gatto sono arrivate a 53 milioni, pari al 39% dei nuclei domestici e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Le famiglie con almeno tre gatti sono cresciute in America del 45% dal 2018 e la spesa annuale per il cibo per gatti ha raggiunto 337,5 dollari per proprietario, con un aumento del 9% rispetto al 2024. Intanto, in Cina il mercato felino cresce più velocemente di quello canino.

Quale è la situazione dei gatti in Italia? Un settore che sta facendo affari d’oro e che continua a crescere. Stando ai numeri di Assalco-Zoomark 2026, il comparto dell’alimentazione per gatti vale circa 2,35 miliardi di euro. Rappresenta il 56% del mercato alimentare dedicato a cani e gatti, con una crescita del 4,3% crescita annuale del segmento felino. Il quadro italiano, dunque, evidenzia inoltre una popolazione in continua espansione. Dai 10,2 milioni del 2022 presenti nel 22% delle famiglie, si è passati ai circa 11 milioni di gatti e una presenza nel 26,7% delle famiglie nel 2025, con un incremento del 4,7% in soli 3 anni.

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