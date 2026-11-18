Esteri

Trilaterale Xi-Trump-Putin, l’arrivo dei leader e la stretta di mano

Il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen e si sono stretti la mano: è il primo incontro tra i due dall'agosto del 2025

di Eleonora Ciaffoloni - 18 Novembre 2026

Questa mattina il presidente degli Stati Uniti è arrivato in Cina in vista del vertice trilaterale (Apec) con il presidente cinese e il leader russo Vladimir Putin. Xi ha accolto insieme al suo staff il tycoon all’aeroporto di Shenzhen. Il presidente cinese lo ha abbracciato: un gesto insolito sul piano diplomatico e protocollare.

Trilaterale Xi-Trump-Putin, cosa succede al vertice Apec

Il vertice Apec di Shenzhen, in programma il 18 e 19 novembre sotto la presidenza cinese, si sta trasformando in un appuntamento centrale per gli equilibri internazionali. Al tavolo ci sono i leader delle tre maggiori potenze coinvolte nei principali dossier globali: Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Per la prima volta i tre partecipano allo stesso summit e sarebbe previsto per giovedì 19 novembre il colloquio trilaterale a margine dei lavori ufficiali. Un passaggio che potrebbe aprire un nuovo spazio di confronto.

I primi contatti sono già avvenuti. Trump e Putin si sono stretti la mano e il presidente russo ha definito l’incontro a tre “estremamente utile”. Nel frattempo, Xi Jinping ha incontrato bilateralmente il leader del Cremlino, ribadendo la solidità della partnership strategica tra i due Paesi e descrivendo i loro rapporti come “saldi come una montagna”.

Sul fronte americano, il vertice offre invece a Xi e Trump il terzo faccia a faccia del 2026, dopo i colloqui di maggio a Pechino e la visita di Stato del presidente cinese a Washington a settembre. Un dialogo che si svolge in un clima tutt’altro che disteso, con le tensioni commerciali e la guerra in Ucraina sullo sfondo.

I nodi del summit

Proprio il commercio è uno dei nodi politici del summit. Nel discorso di apertura, Xi Jinping ha difeso la necessità di mantenere gli scambi liberi e aperti, prendendo posizione contro il protezionismo. Un messaggio rivolto anche a Washington, arrivato dopo l’annuncio di nuove restrizioni statunitensi sull’accesso della Cina ai chip avanzati per l’intelligenza artificiale. I dazi e il rischio di una frammentazione delle catene commerciali internazionali pesano sulle preoccupazioni delle imprese e sulle prospettive di cooperazione economica nell’area del Pacifico.

L’agenda ufficiale, sintetizzata nello slogan scelto dalla presidenza cinese — “Costruire una comunità Asia-Pacifico per prosperare insieme” — comprende infatti il commercio internazionale, la cooperazione regionale e la governance dell’intelligenza artificiale. Ma a Shenzhen il confronto economico si intreccia inevitabilmente con quello geopolitico: il vertice è anche un’occasione per misurare distanze e convergenze tra le tre potenze, mentre restano aperti i dossier più delicati dello scenario internazionale.

Il bilaterale Trump-Putin? Risponde Peskov

Non è previsto un incontro bilaterale ufficiale tra Vladimir Putin e Donald Trump a margine del vertice Apec. I due presidenti potrebbero tuttavia avere occasione di confrontarsi informalmente durante gli appuntamenti in programma. A chiarirlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui al momento non sono stati definiti tempi e modalità di un eventuale colloquio.

“Non si tratta di un formato bilaterale. Difficilmente ci saranno il tempo e l’opportunità per colloqui approfonditi, e nessuno si aspetta che ciò accada”, ha spiegato Peskov nel corso di un briefing con la stampa. L’ipotesi più concreta resta quella di un breve scambio informale, qualora gli impegni dei due leader lo consentano.

Un’occasione potrebbe presentarsi già durante il ricevimento organizzato in giornata dal presidente cinese Xi Jinping, al quale parteciperanno entrambi. “Probabilmente si incontreranno stasera, si saluteranno e scambieranno qualche parola”, ha anticipato il portavoce russo.

Un eventuale confronto potrebbe riguardare soprattutto i principali dossier internazionali. “Ci sarà uno scambio di opinioni sulle questioni di attualità. Tutto dipenderà dal tempo a disposizione. Naturalmente, tra i temi attuali rientra, innanzitutto, l’Ucraina. Se ci sarà tempo, si parlerà anche dell’Iran”, ha precisato Peskov.