Cronaca

Garlasco, oggi la chiusura delle indagini su Sempio: cosa succede

di Claudia Mari - 28 Settembre 2026

Oggi, 28 settembre, si chiuderanno le indagini sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia si prepara a notificare ad Andrea Sempio l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il cosiddetto 415 bis, atto che segna formalmente la chiusura dell’attività investigativa e dà il via alla cosiddetta discovery degli atti.

Garlasco e le indagini su Sempio: i passaggi

Con il deposito del fascicolo, la difesa potrà finalmente conoscere nel dettaglio gli elementi raccolti dai magistrati negli ultimi mesi: consulenze, accertamenti scientifici, verbali e ogni altro documento confluito nell’indagine. Gli avvocati di Sempio avranno quindi la facoltà di presentare memorie difensive, produrre nuova documentazione e chiedere eventuali approfondimenti istruttori prima delle decisioni della Procura.

“Siamo in attesa della discovery e vedremo come è stato costruito il fascicolo”, ha dichiarato il legale Liborio Cataliotti, confermando l’attesa per il deposito degli atti.

L’audizione di Garofano

Tra gli ultimi sviluppi investigativi figura anche l’audizione di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ascoltato dai magistrati il 25 settembre per oltre un’ora e mezza. Al termine dell’incontro l’ex ufficiale ha mantenuto il massimo riserbo, senza rivelare il contenuto delle domande ricevute. Secondo diverse ricostruzioni, il confronto avrebbe riguardato alcuni dei principali reperti scientifici dell’inchiesta del 2007, compresi gli accertamenti sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e l’interpretazione dei dati genetici.

Al centro del dibattito restano anche la natura dell’impronta contestata e la qualificazione del materiale biologico rinvenuto, che alcuni consulenti ritengono riconducibile al sudore anziché al sangue.

Cosa succede ora

Dopo il 415 bis, la Procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Sempio oppure l’archiviazione. L’eventuale richiesta sarà trasmessa al giudice per le indagini preliminari, cui spetterà il successivo passaggio del procedimento.